30 सितंबर 2001, माधवराव सिंधिया का प्राइवेट प्लेन क्रैश... लॉकेट और जूतों से हुई शव की पहचान, जानें हादसे की पूरी कहानी

Plane Crash: मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता और ग्वालियर राजघराने के महाराज माधवराव सिंधिया का निधन भी प्लैन क्रैश में हुआ था. उनके अंतिम संस्कार में ग्वालियर की सड़कें लोगों से पट गई थी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:15 AM IST
कैसे क्रैश हुआ था माधवराव सिंधिया का प्लेन
कैसे क्रैश हुआ था माधवराव सिंधिया का प्लेन

Madhavrao Scindia Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती में एक बड़ा हादसा हुआ है, राज्य के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वह मुंबई से बारामती के लिए निकले थे, लेकिन लैंडिग से पहले ही विमान क्रैश हो गया, जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से इसकी पुष्टि हुई है. इस घटना ने मध्य प्रदेश के नेता माधवराव सिंधिया के प्लेन हादसे की याद ताजा कर दी. ग्वालियर राजघराने के महाराज और कांग्रेस के बड़े नेता रहे माधवराव सिंधिया की मौत भी प्लेन क्रैश में हुई थी. जिससे पूरा देश हैरान रह गया था. 

30 सितंबर 2001 को हुई थी घटना

माधवराव सिंधिया की मौत विमान हादसे में 30 सितंबर 2001 को हुई थी, वह प्राइवेट प्लेन  उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आयोजित एक सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे. उनके साथ कुछ नेता और पत्रकार थे, जबकि दो पायलट इस प्लेन को चला रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में यूपी के भैंसरोली के पास उनका प्लेन सी-90 एयरक्राफ्ट अचानक क्रेश हो गया, हादसा इतना खतरनाक था कि घटना में माधवराव सिंधिया समेत सभी सवारों की मौत हो गई. इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों तक पहुंची तो पूरा देश हैरान रह गया. दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक हड़कंप मच गया. 

उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत पूरे मामले की जानकारी लेते हुए माधवराव सिंधिया का पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली भेजा था. अटल बिहारी वाजपेयी का सिंधिया परिवार से खास लगाव था, क्योंकि वह भी ग्वालियर से ही आते थे. 1984 में माधवराव सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा चुनाव भी हराया था. 

लॉकेट-जूतों से हुई थी पहचान 

माधवराव सिंधिया का प्लेन जिस भैंसरोली गांव में गिरा था, वहां उस दिन बारिश भी हो रही थी, ऐसे में जैसे ही घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी तो बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी तुरंत ऊपर तक पहुंचाई. उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक विमान का आगे का हिस्सा जमीन में धंस गया था, जबकि पूरा प्लेन पूरी तरह से जल गया था. जगह-जगह से धुंआ उठ रहा था. स्थानीय एसपी ने इस घटना की पुष्टि की और जानकारी ऊपर तक दी. जहां गांव वालों की मदद से शव बाहर निकाले गए थे. इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी. महाराजा माधव राव सिंधिया के शव की पहचान उनके लॉकेट और जूतों से हुई थी, उनके गले में मां दुर्गा का सोने का लॉकेट था और पैरों में लिबर्टी ग्लाइडर जूते थे, जिससे उनकी पहचान हुई थी. 

अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था पूरा ग्वालियर-चंबल

माधवराव सिंधिया की अंतिम यात्रा में पूरा ग्वालियर-चंबल संभाग शामिल हुआ था, विदेशों से भी लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, जब उनकी अंतिम यात्रा निकली थी तो पूरा ग्वालियर सड़कों पर उतर आया था. आलम यह था कि ग्वालियर में भी एक होटल खाली नहीं थी,यहां तक की लोग अपने करीबियों के घर में भी रुके थे. माधवराव सिंधिया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनसंघ से की थी और वह पहली बार ग्वालियर से सांसद बने थे, बाद में वह कांग्रेस में शामिल हुए थे और कई सत्ता से लेकर संगठन तक उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई थी. उनके रेल मंत्री रहते हुए ही देश में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई थीं. 

ऐसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश हादसे की घटना ने माधवराव सिंधिया के प्लेन हादसे की घटना को भी ताजा कर दिया, जहां देश के एक लोकप्रिय नेता अचानक से सभी को छोड़कर चले गए थे. इस घटना से पूरे देश की आंखें नम हो गई थी. 

