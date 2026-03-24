MP कांग्रेस में बड़े बदलाव, 41 नगर अध्यक्ष और 4 जिला कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित, देखें पूरी लिस्ट

Madhya Pradesh Congress: मध्यप्रदेश में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर कांग्रेस संगठन में कई अहम नियुक्तियां की गईं. चार जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का ऐलान किया गया. संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. इस मौके पर जीतू पटवारी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की.

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के निर्देश पर संगठन प्रभारी डॉ.संजय कामले ने 41 नगर अध्यक्ष नियुक्त किए. नौ जिलों की 18 विधानसभा सीटों में मंडल इकाई अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ-साथ, अशोकनगर, खंडवा ग्रामीण, झाबुआ और कटनी ग्रामीण के लिए जिला कांग्रेस कार्यकारिणी समितियों की भी घोषणा की गई.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार झाबुआ की जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई है। सभी को बधाई शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/Jc8aSKKe5X Add Zee News as a Preferred Source — MP Congress (@INCMP) March 24, 2026

अप्रैल 2026 तक पूरी होंगी संगाठनात्मक नियुक्तियां

प्रदेश कांग्रेस ने अप्रैल 2026 तक संगठनात्मक नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है. 140 विधानसभा क्षेत्रों में मंडलम अध्यक्षों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है. 87 ब्लॉक अध्यक्षों, 50 जिला कार्यकारिणी सदस्यों और लगभग 150 नगर अध्यक्षों की नियुक्तियां अभी भी लंबित हैं. जिला इकाइयों से प्रस्ताव मांगे गए हैं. इन प्रस्तावों की वर्तमान में जांच-पड़ताल की जा रही है और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है.

खंडवा ग्रामीण के लिए जिला कांग्रेस कार्यकारिणी समिति नियुक्त की गई है.

बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर कांग्रेस का फोकस

इन नियुक्तियों का उद्देश्य कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और आम जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है.

कटनी जिले की ग्रामीण कार्यकारिणी की घोषणा

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