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MP में कांग्रेस को बड़ा झटका, राकेश यादव ने जॉइन की BJP; जीतू पटवारी पर लगाए थे आरोप

मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता राकेश यादव भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए हैं, जिन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सदस्यता दिलाई. उन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर आरोप लगाए थे और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था.

Written BySumit Rai
Published: Jul 09, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:12 PM IST
MP में कांग्रेस को बड़ा झटका, राकेश यादव ने जॉइन की BJP; जीतू पटवारी पर लगाए थे आरोप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sumit Rai

Sumit Rai

सुमित राय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 13 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. सुमित की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल खबरों के डीप एनालिसिस में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सुमित ने अपने करियर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनका मजबूत पक्ष है. न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए सुमित यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचें.

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