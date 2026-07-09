MP में कांग्रेस को बड़ा झटका, राकेश यादव ने जॉइन की BJP; जीतू पटवारी पर लगाए थे आरोप

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मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अंदरूनी कलह और गुटबाजी अब खुलकर सामने आने के बाद पार्टी को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के मुखर चेहरा और पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने कांग्रेस का 'हाथ' छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया है. भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राकेश यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई. राकेश यादव के बीजेपी में जाने से मालवा-निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है.
राकेश यादव ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था. इस्तीफा देने के बाद राकेश यादव लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार हमलावर थे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (PCC चीफ) जीतू पटवारी और के अलावा संगठन प्रभारी हरीश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे. हालांकि, कांग्रेस ने राकेश यादव के दावों को खारिज किया था और दावा किया था कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि अनुशासनहीनता के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है.
जीतू पटवारी की कार्यशैली पर खड़े किए थे गंभीर सवाल
राकेश यादव ने पार्टी नेतृत्व की रणनीतियों पर निशाना साधते हुए कहा था, 'कांग्रेस का मीडिया डिबेट में शामिल न होने का फैसला पूरी तरह समझ से परे है. जब पार्टी के नेता और प्रवक्ता टीवी बहसों या सार्वजनिक मंचों पर ही नहीं जाएंगे, तो जनता के बीच अपनी बात और नीतियां कैसे पहुंचाएंगे? ऐसे बचकाने फैसलों से पार्टी लगातार कमजोर हो रही है और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ रही है.
राहुल गांधी को कह दिया था धृतराष्ट्र
कांग्रेस छोड़ते वक्त राकेश यादव के तेवर बेहद तल्ख नजर आए थे. उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अब तक के सबसे गंभीर और निजी आरोप लगाए. राकेश यादव ने कहा था, 'कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त 'धृतराष्ट्र' की भूमिका में हैं, जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है. उन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान किन हाथों में सौंप दी है. इस धृतराष्ट्र ने कई 'दुर्योधन' पैदा कर दिए हैं, जो पूरी पार्टी को दीमक की तरह खा गए हैं.'
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे कद्दावर और वरिष्ठ नेताओं का लगातार अपमान कर रहा है. जीतू पटवारी को पद के अयोग्य बताते हुए राकेश यादव ने कहा था, 'जो लोग सिर्फ धंधा और दलाली करना जानते हैं, उन्हें पीसीसी अध्यक्ष बना दिया गया है. वे जमीनों के दलाल हैं और यह बात सब जानते हैं. ऐसी स्थिति में कांग्रेस में रहकर जनहित के काम करना नामुमकिन हो गया था.'
बीजेपी ने ट्वीट कर दी जानकारी
राकेश यादव के भाजपा में शामिल होने की आधिकारिक जानकारी बीजेपी मध्य प्रदेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा की. मध्य प्रदेश भाजपा ने ट्वीट में लिखा, 'भाजपा प्रदेश कार्यालय, भोपाल में आज प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की उपस्थिति में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और संगठन की रीति-नीति से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की.'
भाजपा प्रदेश कार्यालय, भोपाल में आज प्रदेश अध्यक्ष श्री @Hkhandelwal1964 जी की उपस्थिति में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व कांग्रेस प्रदेश महासचिव श्री राकेश सिंह यादव जी ने प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व व संगठन की रीति-नीति से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। pic.twitter.com/xRKMePU87V
— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) July 9, 2026
जानिए कौन हैं राकेश यादव?
राकेश यादव का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए इसलिए भी बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि वे जमीनी स्तर से जुड़े नेता रहे हैं. उन्होंने इंदौर की छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और धीरे-धीरे प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाई. कांग्रेस के प्रदेश सचिव से लेकर महासचिव जैसे कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों पर रहते हुए उन्होंने काम किया. टीवी डिबेट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे बेहद मुखरता और मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखते आए थे. मालवा-निमाड़ अंचल के स्थानीय और किसानों के मुद्दों को लेकर वे हमेशा सक्रिय रहे. एक समय में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और खुद जीतू पटवारी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिना जाता था.
राकेश यादव के बीजेपी में जाने के राजनीतिक मायने
चुनावी दृष्टिकोण और सांगठनिक मजबूती के लिहाज से मालवा क्षेत्र में राकेश यादव का बीजेपी में जाना कांग्रेस के कैडर को कमजोर कर सकता है. वहीं, पटवारी पर सीधे 'दलाली' के आरोप लगने से अब प्रदेश कांग्रेस को बैकफुट पर आकर सफाई देनी पड़ सकती है.