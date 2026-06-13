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Meenakshi Natarajan Case: राज्यसभा नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दायर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिता को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले में एक घंटे से अधिक चल सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के विवाद पर सीधे रिट याचिका याचिका के माध्यम से सुनवाई नहीं की जा सकती. कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को नामांकन रद्द किए जाने के फैसले पर आपत्ति है, तो उनके पास चुनाव याचिका दाखिल करने का वैधानिक विकल्प उपलब्ध है.
दरअसल, मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनका नामांकम निरस्त कर दिया गया था. इसके खिलाफ उन्होंने पहले चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि शीर्ष अदालत से भी राहत नहीं मिलने के बाद अब मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं. माना जा रहा है कि वे आगे कानूनी रणनीती पर विचार कर रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट की सलाह
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 329 चुनाव प्रक्रिया में न्यायिक दखल को सीमित करता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिट याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता. कोर्ट ने नॉमिनेशन रद्द करने के फैसले की सही या गलत होने पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि यह कहा कि मीनाक्षी चुनाव याचिका दायर करके इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं.
दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन
इसके बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनावी याचिका दायर करने का फैसला किया. इससे पहले पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नामांकन रद्द करना गैरकानूनी, अनैतिक और लोकतंत्र-विरोधी था. उन्होंने इसे कांग्रेस को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया. दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विपक्ष के नेता उमंग सिंघार समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया, जो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे थे. कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.
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