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राज्यसभा चुनाव विवाद: सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अब MP हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगी मीनाक्षी नटराजन

Meenakshi Natarajan Case: राज्यसभा नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए चुनाव याचिका दायर करने की सलाह दी है.

Written ByPooja
Published: Jun 13, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:47 AM IST
राज्यसभा चुनाव विवाद: सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अब MP हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगी मीनाक्षी नटराजन

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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