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MP Rajya Sabha Election Update: मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासत गरमा गई है. इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. इसके विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई. वहीं, मध्य प्रदेश में भी इस लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला बताया है, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने चुनावी नियमों क तहत हुई कार्रवाई की बात कही है.
कमलनाथ ने बोला हमला
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर BJP पर आरोप लगाया कि, 'वह अलोकतांत्रिक तरीकों से कांग्रेस की राज्यसभा सीट हथियाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि BJP का मकसद प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक हथकंडों के जरिए कांग्रेस के चुनाव प्रचार को प्रभावित करना है. कमलनाथ ने आरोप लगाया कि BJP नेताओं ने पहले नटराजन के नामांकन पर आपत्ति जताई और बाद में विधानसभा परिसर में हंगामा किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ऐसे दबाव के आगे नहीं झुकेगी और BJP को इसका राजनीतिक जवाब दिया जाएगा.
मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार बहन मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया जाना पूरी तरह से असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है।
यह घटनाक्रम बताता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है।
कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर अन्याय के ख़िलाफ़ संघर्ष…
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) June 9, 2026
हेमंत खंडेलवाल ने ज़ी मीडिया से की बातचीत
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद राजनीति बयानबाजी भी तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ज़ी मीडिया से खास बातचीत में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसले को पूरी तरह सही ठहराया. हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि हमने तीसरा प्रत्याशी जीत के उद्देश्य से मैदान में उतारा था और इसके लिए पार्टी की पूरी रणनीति पहले से तैयार थी. उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र के 26वें कॉलम में कांग्रेस उम्मीदवार को जो आवश्यक जानकारियां देनी चाहिए थी वह जानकारी नहीं दी गई. तथ्यों को छिपाने का काम किया गया.
रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को बताया सही
उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमों के अनुसार फैसला लिया है. खंडेलवाल ने कहा कि इस गलती के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है और इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है. प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस को अपनी संभावित हार का पहले से ही अंदाजा था, क्योंकि पार्टी आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है. इसी वजह से हार से बचने के लिए तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कलंकित करने का काम कर रही है.
चुनाव आयोग और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की बैठक
चुनाव आयोग (ECI) ने मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन पत्र खारिज होने के मामले में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को 10 जून को मिलने का समय दिया है. एक अधिकारी के अनुसार चुनाव आयोग और कांग्रेस नेताओं के बीच 10 जून को दोपहर 12:00 बजे नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में बैठक होगी.
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