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'तीसरा प्रत्याशी जीत के लिए उतारा था...', मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर MP में सियासी बवाल, बीजेपी-कांग्रेस में जुबानी जंग

MP Rajya Sabha Election Update: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं. इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज हो गई है.

Written ByPooja
Published: Jun 10, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:12 AM IST
'तीसरा प्रत्याशी जीत के लिए उतारा था...', मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर MP में सियासी बवाल, बीजेपी-कांग्रेस में जुबानी जंग

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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