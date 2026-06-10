भोपाल-टू-दिल्ली कांग्रेस का सियासी संग्राम

कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द किए जाने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया. इसे लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ने राजनीतिक दबाव और हेर-फेर के जरिए विपक्षी उम्मीदवार को चुनावी मैदान से बाहर कर दिया है. पार्टी अब कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रही है. इस बीच जयराम रमेश, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे. वहां जयराम रमेश ने सुरक्षाकर्मियों से गेट खोलने को कहा और बताया कि वे ज्ञापन सौंपने आए हैं. इसके बाद पार्टी नेताओं ने वहां कुछ देर तक धरना-प्रदर्शन किया.