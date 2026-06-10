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राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, लेकिन अब कांग्रेस के पास क्या हैं कानूनी विकल्प? 3 पॉइंट में समझें

MP Rajya Sabha Chunav 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामे में तेलंगाना में चल रहे एक मामले के बारे में जानकारी छिपाई थी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 10, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:26 AM IST
राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, लेकिन अब कांग्रेस के पास क्या हैं कानूनी विकल्प? 3 पॉइंट में समझें
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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