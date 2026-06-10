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MP Rajya Sabha Chunav 2026: मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से राजनीतिक हलचल मच गई है. इस फैसले के बाद बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट की निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया है. लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने इसे हेरफेर करके सीट हथियाना और संविधान की हत्या बताया है.
क्यों रद्द हुआ नामांकन?
कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन पेपर को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गए हैं. बीजेपी का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामे में तेलंगाना में चल रहे एक कानूनी मामले की जानकारी नहीं दी, जो नामांकन प्रक्रिया के दौरान जरूरी है. बीजेपी नेताओं ने इस आधार पर आपत्ति जताई, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नॉमिनेशन रद्द कर दिया.
भोपाल-टू-दिल्ली कांग्रेस का सियासी संग्राम
कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द किए जाने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया. इसे लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ने राजनीतिक दबाव और हेर-फेर के जरिए विपक्षी उम्मीदवार को चुनावी मैदान से बाहर कर दिया है. पार्टी अब कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रही है. इस बीच जयराम रमेश, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे. वहां जयराम रमेश ने सुरक्षाकर्मियों से गेट खोलने को कहा और बताया कि वे ज्ञापन सौंपने आए हैं. इसके बाद पार्टी नेताओं ने वहां कुछ देर तक धरना-प्रदर्शन किया.
अब कांग्रेस के पास क्या हैं कानूनी विकल्प ? 3 पॉइंट में समझें
अब कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ न्यायिक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, जिसके लिए उसके पास तीन कानूनी विकल्प हैं.
पहला विकल्प
पहला विकल्प यह है कि कांग्रेस चुनाव आयोग से इस मामले की समीक्षा करने का अनुरोध कर सकती है कि, यह लंबित मामला महज एक निजी परिवाद था, कोई औपचारिक FIR नहीं. इसलिए शपथ पत्र में इसका जिक्र करना जरूरी नहीं था.
दूसरा विकल्प
दूसरा और सबसे त्वरित विकल्प ये है कि, कांग्रेस रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है.
तीसरा विकल्प
कांग्रेस के पास एक तीसरा विकल्प यह है कि चुनाव और नतीजों की घोषणा के बाद चुनावी याचिका के जरिए चुनाव नतीजों को चुनौती दे सकती है, हालांकि यह एक लंबा प्रोसेस होगा.
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