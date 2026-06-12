बता दें इससे पहले, बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और लगभग 35 मिनट तक बातचीत की, जिसके बाद पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची. नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि गुरुवार को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और अगर मामले की तत्काल सुनवाई नहीं हुई, तो छह साल तक इंतजार करना पड़ेगा. रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने इसका विरोध किया. इस प्रतिनिधिमंडल में के.सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मीनाक्षी नटराजन, भूपेश बघेल, अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन कांग्रेस पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है. आयोग का कहना है कि इस मुद्दे पर अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है.