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मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, क्या पलट जाएगा MP राज्यसभा चुनाव का नतीजा?

Meenakshi Natarajan Nomination Case: मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. कांग्रेस ने रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को चुनौती दी है.

Written ByPooja
Published: Jun 12, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:46 AM IST
मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, क्या पलट जाएगा MP राज्यसभा चुनाव का नतीजा?

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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