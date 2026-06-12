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Meenakshi Natarajan Nomination Case: मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निरस्त किए जाने के बाद पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिक दायर की है और मामले की शीघ्र सुनवाई की मांग की. हालांकि गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज सुनवाई करेगा.
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने की संभावना है. जस्टिस प्रशांत कुमार शर्मा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने
मामले को शुक्रवार को सुनने का आश्वासन दिया है. कांग्रेस ने अपनी याचिका में रिटर्निंग अधिकारी के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे त्रुटिपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और कानून के प्रावधानों के विपरित बताया है. पार्टी ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है इस आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए.
चुनाव आयोग से मिला था कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल
बता दें इससे पहले, बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और लगभग 35 मिनट तक बातचीत की, जिसके बाद पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची. नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि गुरुवार को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और अगर मामले की तत्काल सुनवाई नहीं हुई, तो छह साल तक इंतजार करना पड़ेगा. रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने इसका विरोध किया. इस प्रतिनिधिमंडल में के.सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मीनाक्षी नटराजन, भूपेश बघेल, अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन कांग्रेस पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है. आयोग का कहना है कि इस मुद्दे पर अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है.
तीनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीते
वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं. बीजेपी ने तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को अपना उम्मीदवार बनाया था. रिटर्निंग ऑफिसर ने गुरुवार को तीनों को जीत का सर्टिफिकेट दिया. कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने के बाद इन सीटों के लिए चुनाव की जरूरत ही नहीं रही. राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 18 जून को होनी थी. 11 जून नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख थी. मैदान में सिर्फ तीन उम्मीदवार बचे थे, इसलिए उन्हें निर्विरोध चुना हुआ घोषित कर दिया गया.
क्यों रद्द हुआ था नामांकन
मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था. हालांकि, एक शिकायत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मंगलवार को उनका नामांकन खारिज कर दिया. रिटर्निंग ऑफिसर ने इसका कारण उनके चुनावी हलफनामे में एक खास मामले से जुड़ी जानकारी का खुलासा न करना बताया, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि नामांकन खारिज करने का यह फैसला कानून और तथ्यों, दोनों के खिलाफ है.
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