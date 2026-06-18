/बीजेपी या कांग्रेस...किस पार्टी में रहेंगी विधायक निर्मला सप्रे? दल-बदल मामले में जल्द आ सकता है फैसला

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MP Politics News: मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को लेकर जारी विवाद अब न्यायिक मोड़ पर पहुंच गया है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से दायर याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने की. सुनवाई के दौरान निर्मला सप्रे ने कहा कि उनका राजनीतिक संबंध कांग्रेस से ही है और वह वर्तमान में भी कांग्रेस की विधायक हैं. अदालत ने इस बयान को रिकॉर्ड पर दर्ज करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया.
दरअसल, विवाद की जड़ दल-बदल कानून से जुड़ी है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपनी याचिका में मांग की है कि बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता समाप्त घोषित की जाए. याचिका में कहा गया है कि इस संबंध में 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था. हालांकि, निर्धारित 90 दिनों का समय निकल जाने का बावजूद इस मामले में कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं लिया. इसी देरी को आधार बनाते हुए कांग्रेस की तरफ से हाईकोर्ट में याचिक दायर की.
बीजेपी के समर्थन में सक्रिय
वहीं याचिकाकर्ता का आरोप है, कि निर्मला सप्रे ने पार्टी लाइन के विपरीत गतिविधियों में हिस्सा लिया. खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को राहतगढ़ में आयोजित मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को मुद्दा बनाया गया है. याचिका में दावा किया गया है कि वह बीजेपी के समर्थन में सक्रिय नजर आईं, जबकि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया. वहीं कांग्रेस का तर्क है कि यह स्थिति दल-बदल कानून की मूल भावना के विपरीत है. इस पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए.
अगली सुनवाई कब होगी ?
वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया है कि बीजेपी ने निर्मला सप्रे को औपचारिक रूप से अपनी सदस्यता नहीं दी है. सरकार ने यह भी कहा कि मामला अभी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है. इसकी अगली सुनवाई 30 जून तय की है. वहीं याचिकाकर्ता ने सुप्रीमकोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों मं 90 दिनों के अंदर फैसला होना चाहिए था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया. याचिकाकर्ता के वकील विभोर खंडेलवाल और प्रदेश की तरफ से महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा था.
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