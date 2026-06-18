Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /MP-Politics
  • /बीजेपी या कांग्रेस...किस पार्टी में रहेंगी विधायक निर्मला सप्रे? दल-बदल मामले में जल्द आ सकता है फैसला

बीजेपी या कांग्रेस...किस पार्टी में रहेंगी विधायक निर्मला सप्रे? दल-बदल मामले में जल्द आ सकता है फैसला

Nirmala Sapre News: कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदस्यता समाप्त करने की मांग की है. लेकिन निर्मला सप्रे ने खुद को कांग्रेस विधायक बताया.

Written ByKuldeep BabeleEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 18, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:46 PM IST
बीजेपी या कांग्रेस...किस पार्टी में रहेंगी विधायक निर्मला सप्रे? दल-बदल मामले में जल्द आ सकता है फैसला
Image Credit: Nirmala Sapre News

About the Author

Kuldeep Babele

Kuldeep Babele

कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बीजेपी या कांग्रेस...किस पार्टी में रहेंगी विधायक निर्मला सप्रे? कोर्ट में बताया सब
nirmala sapre6 min ago
2
Mohan Yadav12 min ago
3
MP Board News1 hr ago
4
Draupadi Murmu1 hr ago
5
mp news1 hr ago