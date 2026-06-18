/बीजेपी या कांग्रेस...किस पार्टी में रहेंगी विधायक निर्मला सप्रे? दल-बदल मामले में जल्द आ सकता है फैसला

अगली सुनवाई कब होगी ?

वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया है कि बीजेपी ने निर्मला सप्रे को औपचारिक रूप से अपनी सदस्यता नहीं दी है. सरकार ने यह भी कहा कि मामला अभी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है. इसकी अगली सुनवाई 30 जून तय की है. वहीं याचिकाकर्ता ने सुप्रीमकोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों मं 90 दिनों के अंदर फैसला होना चाहिए था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया. याचिकाकर्ता के वकील विभोर खंडेलवाल और प्रदेश की तरफ से महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा था.