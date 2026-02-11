विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता से जुड़ी बड़ी खबर, नरेंद्र सिंह तोमर ने की सुनवाई, 27 तारीख अहम

Bina MLA Nirmala Sapre Membership: सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल का मुद्दा एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है. निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सुनवाई की है, जबकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ बैठक भी की है, बताया जा रहा है कि इस दौरान जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें बीना विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल के सबूत भी दिए हैं. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी 27 फरवरी को निर्मला सप्रे की सदस्यता से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई होनी है, जो अहम मानी जा रही है.

स्पीकर के पास मामला विचाराधीन

दरअसल, निर्मला सप्रे के दलबदल का मामला मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है, माना जा रहा है कि स्पीकर ने भी इस मामले में हर स्तर पर विचार किया है, जिस पर 10 से 15 दिन में फैसला आ सकता है, यही बात नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कही है कि जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है. वहीं उमंग सिंघार की ही याचिका पर 27 फरवरी को मप्र हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, इससे पहले हुई सुनवाई में मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की डबल बैंच ने सुनवाई की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने गेंद स्पीकर के पाले में डाल दी थी.

बता दें कि पिछले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दलबदल पर कोई फैसला न लेते हुए यह फैसला एमपी विधानसभा के स्पीकर पर छोड़ा था. ऐसे में माना जा रहा है कि अब अगली सुनवाई यानि 27 फरवरी से पहले विधानसभा अध्यक्ष भी कोई फैसला इस मामले में ले सकते हैं.

उमंग सिंघार का बड़ा बयान

मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि दलबदल के सबूत सौंपे गए हैं, निर्मला सप्रे मामले पर हमने हमारा पक्ष रखा है. हमें उम्मीद 8 से 15 दिन के अंदर फैसला होगा, बीजेपी बीना विधानसभा में चुनाव कराने से बच रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है उपचुनाव होंगे तो कांग्रेस को जीत मिलेगी. विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पक्षों को बुलाकर इस मामले में सुनवाई की है. कांग्रेस का कहना है कि निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी के मंच पर भाजपा की शपथ ली थी. इस हिसाब से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए.

क्या बीना में होगा उपचुनाव ?

2023 के विधानसभा चुनाव में बीना सीट से निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सागर जिले के राहतगढ़ में आयोजित सीएम मोहन यादव की सभा के दौरान उन्होंने बीजेपी का मंच साझा किया था, जिसके बाद से यह कहा जाता है कि वह बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, वह बीजेपी के कार्यक्रमों में भी नजर आती है, लेकिन उन्होंने अब तक उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है. विधानसभा के कागजों में वह अभी भी कांग्रेस की विधायक हैं, ऐसे में कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की है. जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई है. अगर उनकी सदस्यता जाती है तो फिर बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है.

