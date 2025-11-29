Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

IAS संतोष वर्मा के बयान पर भड़के विधायक रामेश्वर शर्मा, नसीहत देते हुए कहा-यह मूर्खता की हद

Bhopal News-आईएएस संतोष वर्मा के आपत्तिजन बयान के बयान एक तरफ जहां ब्राह्मण समाज नाराज है, तो दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन भी लामबंद हो गए हैं. संतोष वर्मा के बयान को लेकर ब्राह्मण समाज के संगठनों का हर जिले में प्रदर्शन जारी है. इसी मामले को लेकर भोपाल की हुजूर विधानसभा से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि जो शब्द संतोष वर्मा ने प्रयोग किए हैं वह मूर्खता की हद है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:50 AM IST
MLA Rameshwar Sharma on Santoh Verma-मध्यप्रदेश सरकार के सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. अजाक्स के कार्यक्रम में 23 नवंबर को वर्मा ने कहा था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए. उनके इस बयान को लेकर ब्राह्मण समाज के कई संगठनों और कर्मचारी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं. ब्राह्मण संगठनों का कहना है कि संतोष वर्मा ने सोच-समझकर यह टिप्पणी की है. ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को शब्दों का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. वहीं आईएएस संतोष वर्मा के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

विधायक रामेश्वर शर्मा ने दी तीखी प्रतिक्रिया
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी संतोष वर्मा के बयान पर सीधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्मा का बयान न सिर्फ आपत्तिजनक बल्कि मूर्खतापूर्ण है. विधायक शर्मा ने कहा कि बेटी चाहे किसी भी जाति की हो, वह हिंदुस्तान की बेटी है. बेटी दान देने की चीज नहीं है और न ही संबंध बनाने के लिए है. संतोष वर्मा जैसी मानसिकता रखने वालों को यह समझना चाहिए कि ऐसी भाषा अस्वीकार्य है. सरकार ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी. 

'दूसरे की बेटी को भी अपना समझो'
विधायक शर्मा ने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने उस समय भी आवाज उठाई थी जब एक मौलाना ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा कि किसी भी दल, जाति या वर्ग की बेटी पर टिप्पणी करना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है. उन्होंने संतोष वर्मा को सलाह देते हुए कहा कि दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी जैसा समझो. भारत में बेटी का सम्मान सर्वोपरि है. 

टिप्पणी करने से पहले सोचे
उन्होंने आगे कहा कि भारतीय इतिहास और परंपराओं में बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए बड़े-बड़े युद्ध लड़े गए, चाहे वह सीता माता के अपहरण के कारण लंका दहन हो, या महाभारत में द्रौपदी के अपमान पर कुरुक्षेत्र युद्ध. उन्होंने दोहराया कि आगे से कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि बेटियों पर टिप्पणी करने से पहले दस बार सोचे. 

