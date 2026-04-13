मोहन कैबिनेट के फैसले: 286 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत, 1674 करोड़ से बनेंगे महाविद्यालय

MP News: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मीडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूर कर दिया है. इस योजना से सागर जिले के किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है. वहीं सरकार ने मध्य प्रदेश में 8 नये वन स्टॉप सेंटर के संचालन के लिए भी मंजूरी दे दी है. इसके अलावा लोकनिर्माण विभाग के तहत कई सड़कों को निर्माण करने के लिए भी बड़ी राशि को मंजूरी दी है. मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया है. सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी की है.

सिंचाई परियोजना मंजूर

मोहन सरकार ने सागर जिले के लिए मीडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूर कर दिया है. सिंचाई के रकबे में बढ़ोत्तरी के लिए यह परियोजना अहम मानी जा रही है. 286.26 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा. सागर जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है. करीब 7200 हेक्टेयर कृषि को सिंचित किया जाएगा. इस योजना की मांग लंबे समय से की जा रही थी. जिसे हाल ही में सरकार ने स्वीकृत कर दिया था. जबकि अब मोहन मंत्रिमंडल की तरफ से मुहर लगने के बाद जल्द ही इस योजना पर काम शुरू होगा.

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इन योजना पर मुहर

मध्य प्रदेश में 1674 करोड़ रुपए की लागत से नवीन चिकित्‌सा महाविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा.

3553.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए की गई है.

240.42 करोड़ रुपए से बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत काम किया जाएगा.

8 नये वन स्टॉप सेंटर के संचालन को भी स्वीकृति मोहन कैबिनेट की तरफ से दी गई है.

10,801 करोड़ रुपए से लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विकास कार्यों का काम पूरा होगा.

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1005 करोड़ का अनुमोदन हुआ है.

इसके अलावा भी मोहन मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है. सरकार की अगली बैठक में इनमें से कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. जबकि आगामी योजनाओं और गेहूं खरीदी को लेकर भी सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों से जानकारी ली है. माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार कुछ प्रमुक मुद्दों पर मुहर लगा सकती है.

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