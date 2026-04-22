मोहन कैबिनेट की किसानों को बड़ी सौगात, मिलेगा 4 गुना मुआवजा, उज्जैन को मिला गिफ्ट

Mohan Cabinet Ke Faisle: मध्य प्रदेश के किसानों को अब जमीन अधिगृहण के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरा 4 गुना मुआवजा मिलेगा. मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है. इसके अलावा एमपी के मरीजों के लिए अब राज्य में सेल्टर होम बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिल गई है. वहीं उज्जैन जिले के लिए बड़ी सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है. जबकि छात्रों को साइकिल बांटने पर 990 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव भी मोहन सरकार ने पास कर दिया है. इसके अलावा भी सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है.

एमपी के किसानों को सौगात

मोहन कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. अब किसी भी सरकार प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जमीन का अधिगृहण किया जाएगा तो उन्हें चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा. यानि जमीन की वर्तमान कीमत से कही ज्यादा पैसा सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाएगा. ऐसे में यह किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.

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एमपी में बनेंगे सेल्टर होम

मोहन सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए सेल्टर होम बनाए जाएंगे. कैबिनेट की तरफ से यह प्रस्ताव पास हो गया है. इन सेल्टर होम में मरीजों के परिजनों के रुकने के साथ-साथ खाने की व्यवस्था भी रहेगी. यह सभी सामान मरीजों के परिजनों को सस्ती दरों पर मिलेगा. सरकार की तरफ से बताया गया है कि यह व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए भी रहेगी. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक अन्य फैसले में सरकार ने 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है. जहां मेडिकल कॉलेजों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैथ लैब जैसी सुविधाओं पर यह पैसा खर्च होगा.

शिक्षा क्षेत्र के फैसले

वहीं मोहन सरकार ने एमपी की छात्रों को साइकिल बांटने के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है. जिसमें अगले 5 सालों में 6वीं और 9वीं के सभी विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से 990 रुपए खर्च करके साइकिल बांटी जाएगी. वहीं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जिसमें सभी जिलों में अलग-अलग निर्माण किए जाएंगे. मोहन सरकार ने एमपी में सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता को भी ओके कर दिया है. इसके तहत अगले 5 सालों में 3628 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

उज्जैन को बड़ी सौगात

मोहन कैबिनेट की बैठक में उज्जैन जिले को भी बड़ी सौगात मिली है. जहां उज्जैन क्षेत्र में 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को मंजूर कर दिया गया है. इस योजना से उज्जैन जिले के 35 गांवों को लाभ मिलेगा. वहीं उज्जैन के अलावा छिंदवाड़ा जिले को भी पुनर्वास पैकेज का लाभ मिलेगा, इसके तहत जिले को 128 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर मोहन मंत्रिमंडल की तरफ से जारी की गई है.

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