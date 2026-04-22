Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3188086
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

मोहन कैबिनेट की किसानों को बड़ी सौगात, मिलेगा 4 गुना मुआवजा, उज्जैन को मिला गिफ्ट

Mohan Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट ने एमपी के किसानों को बड़ी सौगात दी है. उज्जैन में भी एक बड़ी सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिल गई है. स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बड़ा फैसला लिया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोहन कैबिनेट के फैसले
मोहन कैबिनेट के फैसले

Mohan Cabinet Ke Faisle: मध्य प्रदेश के किसानों को अब जमीन अधिगृहण के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरा 4 गुना मुआवजा मिलेगा. मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है. इसके अलावा एमपी के मरीजों के लिए अब राज्य में सेल्टर होम बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिल गई है. वहीं उज्जैन जिले के लिए बड़ी सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है. जबकि छात्रों को साइकिल बांटने पर 990 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव भी मोहन सरकार ने पास कर दिया है. इसके अलावा भी सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. 

एमपी के किसानों को सौगात

मोहन कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. अब किसी भी सरकार प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जमीन का अधिगृहण किया जाएगा तो उन्हें चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा. यानि जमीन की वर्तमान कीमत से कही ज्यादा पैसा सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाएगा. ऐसे में यह किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एमपी में बनेंगे सेल्टर होम 

मोहन सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए सेल्टर होम बनाए जाएंगे. कैबिनेट की तरफ से यह प्रस्ताव पास हो गया है. इन सेल्टर होम में मरीजों के परिजनों के रुकने के साथ-साथ खाने की व्यवस्था भी रहेगी. यह सभी सामान मरीजों के परिजनों को सस्ती दरों पर मिलेगा. सरकार की तरफ से बताया गया है कि यह व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए भी रहेगी. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक अन्य फैसले में सरकार ने 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है. जहां मेडिकल कॉलेजों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैथ लैब जैसी सुविधाओं पर यह पैसा खर्च होगा. 

शिक्षा क्षेत्र के फैसले 

वहीं मोहन सरकार ने एमपी की छात्रों को साइकिल बांटने के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है. जिसमें अगले 5 सालों में 6वीं और 9वीं के सभी विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से 990 रुपए खर्च करके साइकिल बांटी जाएगी. वहीं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे. जिसमें सभी जिलों में अलग-अलग निर्माण किए जाएंगे. मोहन सरकार ने एमपी में सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता को भी ओके कर दिया है. इसके तहत अगले 5 सालों में 3628 करोड़ रुपए खर्च होंगे. 

उज्जैन को बड़ी सौगात

मोहन कैबिनेट की बैठक में उज्जैन जिले को भी बड़ी सौगात मिली है. जहां उज्जैन क्षेत्र में 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को मंजूर कर दिया गया है. इस योजना से उज्जैन जिले के 35 गांवों को लाभ मिलेगा. वहीं उज्जैन के अलावा छिंदवाड़ा जिले को भी पुनर्वास पैकेज का लाभ मिलेगा, इसके तहत जिले को 128 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर मोहन मंत्रिमंडल की तरफ से जारी की गई है. 

ये भी पढ़ेंः PM मोदी पर विवादित टिप्पणी से MP में सियासी बवाल, CM ने की निंदा... 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mohan Cabinet Decisions

Trending news

balaghat news
अजब एमपी का गजब कारनामा: एक MBBS डिग्री, एक नाम, लेकिन दो अलग-अलग चेहरे
sagar news
तुम्हारे पति पर संकट है...पाखंडी बाबा महिलाओं को डराकर रखवा लेता था जेवर, फिर...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें बड़ी खबरें
dhar news
पीथमपुर में वेस्ट डिस्पोजल कंपनी में भीषण आग, दूर-दूर तक फैलीं लपटें, हुआ तेज धमाका
ujjain gas agency dispute
उज्जैन में गैस एजेंसी पर बवाल, सिलेंडर न मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा...
mallikarjun kharge over remark on pm modi
PM मोदी पर विवादित टिप्पणी से MP में सियासी बवाल, CM ने की निंदा...
sanjay pathak case
संजय पाठक को HC से नहीं मिली राहत, वकील की दलील पर कोर्ट ने लगाई फटकार
Barwani Road Accident
बड़वानी में बारातियों से भरी गाड़ी को टैंकर ने मारी टक्कर, 5 की मौत
harda news hindi
मामी को था भांजे से प्यार, पति के साथ रहने में आती थी शर्म; पत्नी ने हसबैंड को...
Tamil Nadu polls
तमिलनाडु में गरजे मोहन यादव, बोले-भ्रष्टाचारियों-लुटेरों की सरकार को उखाड़ फेंकना है