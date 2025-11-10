मोहन कैबिनेट के फैसले: लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सोमवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है. अब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की राशि मिलेगी. सीएम मोहन यादव 12 नवंबर को सिवनी जिले से 1500 रुपए की राशि लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे. बता दें कि इस बात की घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री कर चुके थे, जबकि अब यह प्रस्ताव कैबिनेट से भी पास हो गया है. इसके अलावा भी मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

12 नवंबर को आएंगे 1500 रुपए

मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 12 नवंबर को 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी. सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राशि में 250 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो गया है. कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री चैतन्य काश्यप ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव ने भाई दूज के दिन लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके चलते 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए कर दिए जाएंगे. बता दें कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक मार्च 2023 से महिलाओं को 44 हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं.

किसानों को भी लाभ

भावांतर योजना का प्रस्ताव भी पास हो गया है. प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत राहत की घोषणा की है, कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने बताया कि सोयाबीन के लिए मॉडल रेट 4036 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, सरकार किसानों को औसतन 1300 रुपए प्रति क्विंटल की भावांतर राशि उपलब्ध कराएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 नवंबर को देवास से लगभग 1 लाख 32 हजार किसानों के खातों में करीब 300 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे. अब तक राज्य में 1 लाख 60 हजार किसानों ने करीब 2 लाख 70 हजार क्विंटल सोयाबीन की बिक्री की है, योजना के तहत प्रतिदिन नया मॉडल रेट जारी किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे.

बिरसा मुंडा जयंती पर बड़ा कार्यक्रम

वहीं इस बार 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती खास अंदाज में मनाई जाएगी, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में भव्य आयोजन किए जाएंगे. मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि जबलपुर और आलीराजपुर में दो बड़े कार्यक्रम होंगे, जिनमें जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे.

