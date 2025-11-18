Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3008800
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

मोहन कैबिनेट के फैसले: MP में आएगी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना, सिंहस्थ की तैयारी होगी तेज

Mohan Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, प्रदेश में अब मोहन सरकार फाइनेंस में सोशल इम्पैक्ट बांड लाने की भी तैयारी में है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोहन कैबिनेट के फैसले
मोहन कैबिनेट के फैसले

MP News: मोहन कैबिनेट की बैठक अहम प्रस्ताव पास हुए हैं. वहीं सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर भी और तेजी लाने की बात कही गई है. सीएम मोहन ने कहा कि 2028 का सिंहस्थ मेला भव्य होगा और इस आयोजन का पूर्ण गरिमा-गौरव-भव्यता और दिव्यता के साथ संचालन होगा. इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने लैंड पुलिंग के विषय पर भी स्थानीय किसानों के विचारों के हिसाब से काम करने की बात कही है. इसके अलावा मोहन सरकार ने फाइनेंस में सोशल इम्पैक्ट बांड लाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास कर दिया है. 

सोशल इम्पैक्ट बांड योजना आएगी 

मोहन कैबिनेट ने प्रदेश में सोशल इम्पैक्ट बांड योजना लाने की बात कही है. वित्त विभाग का यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा गया है, इसके साथ ही 12 जिलों में 50 बिस्तर वाले आयुर्वेद चिकित्सालय तथा बड़वानी में 30 बिस्तर के आयुष अस्पताल स्थापित करने और आवश्यक पदों के सृजन को भी हरी झंडी देने की तैयारी है, जो इन जिलों के लिए अहम माना जा रहा है. इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में वैज्ञानिकों और अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों तथा लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार के रूप में एक रिटायर्ड जज की संविदा नियुक्ति को भी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः यात्रियों के लिए गुड न्यूज! जल्द शुरू होगा भोपाल मेट्रो का सफर... सिर्फ कुछ काम बाकी

सेमीकंडक्टर पर भी फोकस 

इसके अलावा मोहन सरकार का फोकस सेमीकंडक्टर पर भी बना हुआ है. सीएम मोहन ने बताया कि हाल ही में इंदौर में हुए एमपी टैग टेक ग्रोथ कार्यक्रम ने प्रदेश में आईटी, ड्रोन, सेमीकंडक्टर समेत तकनीकी क्षेत्रों में निवेश के नए रास्ते खोले हैं, इसके साथ ही उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के सफल आयोजन, लाड़ली बहना योजना में बढ़ी राशि और पन्ना के हीरे को मिले जीआई टैग के लिए भी सभी को बधाई दी. इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में वैज्ञानिकों और अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों तथा लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार के रूप में एक रिटायर्ड जज की संविदा नियुक्ति को भी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है. 

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा 

  • सोशल इम्पैक्ट बांड योजना लागू करने पर आखिरी मंजूरी. 
  • आगर मालवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नए पदों का सृजन होगा. 
  • प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को मंजूरी. 
  • मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर जैसे गैर संस्थागत सेवाओं को मंजूरी. 
  • मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को सातवें वेतनमान का प्रत्यक्ष लाभ देने पर फैसला. 
  • छिंदवाड़ा में SAF की 8वीं वाहिनी के एक अधिकारी की अस्थायी पेंशन वापस लेने पर निर्णय.

ये भी पढ़ेंः MP बोर्ड के छात्रों के लिए खबर, इस महीने से होंगी 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mohan cabinet decisioncm mohan news

Trending news

mp news
अस्पताल परिसर में खुले में हुआ प्रसव, महिला ने साड़ी का पर्दा कर कराई डिलीवरी
Shivpuri News
नौकरी के विवाद में खूनी खेल, युवक ने मां-बेटे पर बरसाए डंडे, महिला के टूट गए दांत
shahdol news
MP में राशन चोरी गिरोह का पर्दाफाश! रीवा, सीधी, पन्ना और शहडोल में एक्टिव था ये गैंग
Madvi Hidma
झीरम घाटी हमला, बुरकापाल हमला, 76 जवानों की हत्या... हिड़मा का क्रिमिनल बायोडाटा
Simhasth Kumbh 2028
विश्व देखेगा सिंहस्थ का वैभव, किसानों के सम्मान में लैंड पूलिंग निरस्त: CM मोहन यादव
MP Board exam 2026
MP बोर्ड के छात्रों के लिए खबर, इस महीने से होंगी 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा
bhopal news
यात्रियों के लिए गुड न्यूज! जल्द शुरू होगा भोपाल मेट्रो का सफर... सिर्फ कुछ काम बाकी
bhind news
घोर लापरवाही! अस्पताल के गेट पर ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म; देर से पहुंची नर्स
mp news
MP में सर्दी का कहर! इन 2 जिलों में स्कूलों का समय बदला, जानें कब से शुरू होंगी
khandwa news
ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक बनाने का कड़ा विरोध, दुकानें बंद कर सड़कों पर उतरे लोग