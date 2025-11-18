मोहन कैबिनेट के फैसले: MP में आएगी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना, सिंहस्थ की तैयारी होगी तेज

MP News: मोहन कैबिनेट की बैठक अहम प्रस्ताव पास हुए हैं. वहीं सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर भी और तेजी लाने की बात कही गई है. सीएम मोहन ने कहा कि 2028 का सिंहस्थ मेला भव्य होगा और इस आयोजन का पूर्ण गरिमा-गौरव-भव्यता और दिव्यता के साथ संचालन होगा. इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने लैंड पुलिंग के विषय पर भी स्थानीय किसानों के विचारों के हिसाब से काम करने की बात कही है. इसके अलावा मोहन सरकार ने फाइनेंस में सोशल इम्पैक्ट बांड लाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास कर दिया है.

सोशल इम्पैक्ट बांड योजना आएगी

मोहन कैबिनेट ने प्रदेश में सोशल इम्पैक्ट बांड योजना लाने की बात कही है. वित्त विभाग का यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा गया है, इसके साथ ही 12 जिलों में 50 बिस्तर वाले आयुर्वेद चिकित्सालय तथा बड़वानी में 30 बिस्तर के आयुष अस्पताल स्थापित करने और आवश्यक पदों के सृजन को भी हरी झंडी देने की तैयारी है, जो इन जिलों के लिए अहम माना जा रहा है. इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में वैज्ञानिकों और अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों तथा लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार के रूप में एक रिटायर्ड जज की संविदा नियुक्ति को भी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है.

सेमीकंडक्टर पर भी फोकस

इसके अलावा मोहन सरकार का फोकस सेमीकंडक्टर पर भी बना हुआ है. सीएम मोहन ने बताया कि हाल ही में इंदौर में हुए एमपी टैग टेक ग्रोथ कार्यक्रम ने प्रदेश में आईटी, ड्रोन, सेमीकंडक्टर समेत तकनीकी क्षेत्रों में निवेश के नए रास्ते खोले हैं, इसके साथ ही उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के सफल आयोजन, लाड़ली बहना योजना में बढ़ी राशि और पन्ना के हीरे को मिले जीआई टैग के लिए भी सभी को बधाई दी. इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में वैज्ञानिकों और अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों तथा लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार के रूप में एक रिटायर्ड जज की संविदा नियुक्ति को भी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है.

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

आगर मालवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नए पदों का सृजन होगा.

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को मंजूरी.

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर जैसे गैर संस्थागत सेवाओं को मंजूरी.

मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को सातवें वेतनमान का प्रत्यक्ष लाभ देने पर फैसला.

छिंदवाड़ा में SAF की 8वीं वाहिनी के एक अधिकारी की अस्थायी पेंशन वापस लेने पर निर्णय.

