मोहन कैबिनेट ने लागू की MP की नई ट्रांसफर पॉलिसी, 1 जून से इस तारीख तक होंगे तबादले

MP Transfer Policy: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. एमपी में ट्रांसफर पॉलिसी का रास्ता भी साफ हो गया है. मध्य प्रदेश में 1 से 15 जून तक तबादलों का रास्ता खुला गया है. 15 दिनों तक अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो गया है. ऐसे में लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है. इसके अलावा मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है.

1 से 15 जून तक ट्रांसफर

मध्य प्रदेश में इस बार ट्ऱांसफर पॉलिसी 15 दिन चलने वाली है. पिछले साल 30 दिनों तक ट्रांसफर हुए थे. हालांकि इस बार नई ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है. जहां प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर 1 से 15 जून तक होगे. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हाल ही में इसका ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया था. जिस पर बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम और मंत्रियों की सहमति मिल चुकी है. जिसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

एमपी की ट्रांसफर पॉलिसी में इस बार पति-पत्नी की पदस्थापना को एक स्थान पर रखने के मामलों में कार्रवाई होगी. हालांकि गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी में छूट मिलेगी. वहीं ट्रांसफर पॉलिसी का पॉवर प्रभारी मंत्रियों को हाथ में होगा. जहां वह अपने जिलों के हिसाब से कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को स्वीकार कर सकेंगे. हालांकि इसमें लिमिट का ध्यान रखने के लिए कहा गया है. खास बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग से ट्रांसफर पॉलिसी रहेगी.



उज्जैन में होगी मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक

कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक उज्जैन में होगी. सीएम मोहन ने बताया कि 27वीं बैठक वर्ष-2027 में उज्जैन में आयोजित होगी. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत चार राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे. इसके अलावा अमित शाह सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का जायजा भी लेंगे. हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई थी. जिसमें सीएम मोहन यादव ने भी शामिल हुए थे. जहां अब अगली बैठक उज्जैन में आयोजित करने पर सहमति बन गई है.

वाग्देवी की प्रतिमा लाने का प्रयास करेगी सरकार

मोहन कैबिनेट की बैठक में वाग्देवी की प्रतिमा लाने के लिए प्रयास करने की बात हुई है. सीएम मोहन ने कहा कि मां वाग्देवी की वास्तविक प्रतिमा को लंदन से वापस मध्य प्रदेश लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी. जबकि धार भोजशाला के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एमपी शांति और सौहार्द का प्रदेश है. यहां कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए.

ये भी पढ़ेंः स्मार्ट गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम, गूगल प्रतिनिधियों के साथ CM की हाई लेवल मीटिंग...

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!