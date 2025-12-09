मोहन कैबिनेट ने बुंदेलखंड के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 4 मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, जानिए बड़े फैसले

Mohan Cabinet Meeting Khajurho: खजुराहो में हुई मोहन मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर सरकार ने मुहर लगाई है. बैठक के बाद सीएम मोहन यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, जहां राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी है. सरकार ने इस बैठक में बुंदेलखंड अंचल को कई बड़ी सौगातें दी है, जिसमें 4 नए मेडिकल कॉलेज भी शामिल है. सरकार ने बुंदेलखंड के अलग-अलग जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है, जबकि दमोह जिले की 'झापड़ नाला माध्यम सिंचाई परियोजना' को भी मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा भी सरकार ने कई और अहम फैसलों पर मुहर लगाई है, जबकि कई फैसलों पर मंथन किया गया है.

इन जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज

मोहन सरकार ने बुंदेलखंड अंचल के पन्ना, दमोह, कटनी और छतरपुर में अगले शैक्षणिक सत्र से चार नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है, दमोह में मेडिकल कॉलेज का कार्य भी अगले साल शुरू होगा, जबकि बाकि के जिलों में भी तेजी से काम करने की बात कही गई है. वहीं दमोह जिले की बहुप्रतीक्षित झापड़ नाला माध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 165 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, इससे इलाके के किसानों को सिंचाई के नए साधन मिलेंगे. इसकी मांग भी लंबे समय से की जा रही थी, इस सिंचाई परियोजना के शुरू होने से स्थानीय किसानों को पानी की समस्या दूर होगी.

इन फैसलों पर भी मुहर

सागर–छतरपुर रोड और सागर–दमोह के बीच 4-लेन सड़क निर्माण को मंजूरी मिली.

सागर में आयोजित इन्वेस्टर समिट के बाद अब यहां नए इंडस्ट्रियल पार्क का विकास किया जाएगा.

आर्यावर्त का नया सेंटर भी तैयार किया गया है, जहां जनजातीय समुदाय के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र विकसित होगा.

पन्ना पार्क की जंगल सफारी का विस्तार किया जा रहा है, सफारी के लिए 10 नई कैंटर बसों की शुरुआत की गई है.

दुर्गावती और नौरादेही अभयारण्यों में चीता पुनर्स्थापन कार्यक्रम आगे बढ़ेगा.

वर्तमान में कूनो में 28 और गांधीसागर में 2 चीते हैं और जनवरी में बोत्सवाना से 8 चीते मध्यप्रदेश लाए जाएंगे.

खजुराहो पर भी फोकस

राज्य के 12 अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाएगा. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 600 युवाओं को जर्मनी और जापान भेजने की योजना स्वीकृत की गई है. प्रदेश में फायर सर्विस को मजबूत करने के लिए 397 करोड़ रुपए की बड़ी योजना को भी हरी झंडी मिली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 के बाद खजुराहो कन्वेंशन सेंटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यहां कैबिनेट बैठक रखी गई है, सेंटर के साथ पीपीपी मॉडल पर पांच सितारा होटल विकसित करने पर भी विचार चल रहा है.

