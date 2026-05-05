पश्चिम बंगाल से MP तक छायी 'झालमुड़ी', मोहन कैबिनेट में मंत्रियों को खिलाई गई

Jhalmuri Celebration: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में झालमुड़ी भी एक बड़ा मुद्दा बना रहा. ऐसे में बीजेपी की जीत के बाद बंगाल से निकली झालमुड़ी अब पूरे देश में छायी हुई है. मंगलवार को भोपाल में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में भी मंत्रियों को झालमुड़ी खिलाई गई. सभी मंत्रियों को बैठक के दौरान बंगाल की फेमस झालमुड़ी खिलाई गई और सभी ने बीजेपी की जीत का जश्न मनाया. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली ऐतिहासिक सफलता के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद जताया.

सीएम मोहन ने मंत्रियों संग खाई झालमुड़ी

सीएम मोहन यादव ने भोपाल स्थित मंत्रालय में मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की थी. जहां बैठक शुरू होने पर सभी मंत्रियों को झालमुड़ी खिलाई गई. इस दौरान सभी ने एक दूसरे को पांच राज्यों के चुनावों के नतीजों में भाजपा को मिली जीत पर खुशी जताई. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने तीन राज्यों में बीजेपी की जीत के ऐतिहासिक बताया और इसे पीएम मोदी की जीत बताया. बता दें कि सीएम मोहन यादव समेत उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने अलग-अलग राज्यों में प्रचार का जिम्मा संभाला था. सीएम मोहन ने बंगाल और असम में कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया था.

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एमपी में छायी झालमुड़ी



दरअसल, पश्चिम बंगाल में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी ने एक दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाई थी. नतीजों में बीजेपी को जीत मिली. जिसके बाद बंगाल की झालमुड़ी अब पूरे देश में चर्चा में हैं. मध्य प्रदेश में भी इस बार बीजेपी की जीत पर मिठाई की जगह झालमुड़ी खाकर जश्न मनाया जा रहा है. सोमवार के दिन जब नतीजे आए तो भोपाल स्थिति बीजेपी कार्यालय में सीएम मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ झालमुड़ी खाकर ही जश्न मनाया. जबकि आज कैबिनेट बैठक में भी बंगाल की झालमुड़ी छायी रही.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है. 9 मई 2026 को भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाएगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाया है. इसके अलावा असम में भी भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है.

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