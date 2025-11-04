Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2988493
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

'जान की बाजी लगाने को तैयार हूं...' सीएम मोहन यादव को रोकने विपक्ष ने की बड़ी साजिश, हेलीपैड खोदा, सभा स्थल पहुंच मार्ग भी किया बाधित

Mohan Yadav Bihar Chunav Prachar: तमाम बाधाओं के बाद भी सीएम डॉ. मोहन यादव मनेर में जनसभा करने पहुंचे. उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा था तो रास्ते खोद दिए-हेलीपैड खोद दिया. लेकिन, मैं कहता हूं कि चाहे जो करो, मैं जनता से मिलने के लिए जान की बाजी लगाकर आने को तैयार हूं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जान की बाजी लगाने को तैयार हूं...' सीएम मोहन यादव को रोकने विपक्ष ने की बड़ी साजिश, हेलीपैड खोदा, सभा स्थल पहुंच मार्ग भी किया बाधित

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन दिनों बिहार में एनडीए के समर्थन में गर्मजोशी से प्रचार कर रहे हैं. गौरतलब है कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है. पार्टी हित औऱ अपने लक्ष्य के प्रति उनकी लगन, कर्मशीलता और संकल्पबद्धता की बानगी आज (4 नवंबर को) बिहार में देखने को मिली. यहां विधासनभा चुनाव प्रचार के बीच सीएम डॉ. मोहन ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे किसी भी हालात में रुकने वाले नहीं हैं. किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति उन्हें वचन को पूरा करने से नहीं रोक सकती. उन्होंने साफ संदेश दिया कि जनहित ही हमारे लिए सर्वोपरी है, जनता से मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता.  दरअसल, सीएम डॉ. मोहन जब मनेर विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले थे, उससे पहले ही विपक्ष ने हेलीपैड और सभा स्थल पहुंच मार्ग को खोद दिया.  विपक्ष ने उनकी जनसभा और रोड शो रोकने के लिए षड्यंत्र किया. लेकिन, मध्यप्रदेश के मुखिया ने भी स्पष्ट कर दिया कि चाहे जो हो जाए, वे जनता से संवाद जरूर करेंगे. तमाम बाधाओं के बाद भी सीएम डॉ. मोहन यादव मनेर में जनसभा करने पहुंचे. उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा था तो रास्ते खोद दिए-हेलीपैड खोद दिया. लेकिन, मैं कहता हूं कि चाहे जो करो, मैं जनता से मिलने के लिए जान की बाजी लगाकर आने को तैयार हूं.

गौरतलब है कि, सीएम डॉ. मोहन ने पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा में प्रत्याशी नितिन नबीन, मनेर विधानसभा में जितेंद्र यादव और मधेपुरा विधानसभा में कविता साह के समर्थन में जनता से वोट की अपील करने पहुंचे. उनके रोड शो में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. सीएम डॉ. यादव की सभाओं का जनता पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई भी दे रहा है. वे बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं. इसके पूर्व भी कई बार जनसभा और रोड़ शो करने पहुंचे हैं. उन्होंने जनता से कहा है कि केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही उनके सपनों को साकार कर सकती है.

आज वक्त चुनौती दे रहा है

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज वक्त बदलाव करने के लिए चुनौती दे रहा. हम चुनाव के आखिरी दौर में आ गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विश्व में अलग पहचान बन रही है. जिस प्रकार प्रधानमंत्री देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं वो अद्भुत है. वे धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं. वे गरीबी से लड़कर निकले और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने. मेरे परिवार में भी कोई सांसद नहीं, विधायक नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं और मुख्यमंत्री तो सोच भी नहीं सकते. लेकिन, ये बीजेपी और एनडीए ही है, जिसने आपके बीच के इस गोपाल को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया.

fallback

चुनाव की घड़ी चलती रहती है

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा था, तो रास्ते खोद दिए-हेलीपैड खोद दिया. लेकिन, मैं कहता हूं कि चाहे जो करो, मैं जनता से मिलने के लिए जान की बाजी लगाकर आने को तैयार हूं. उन्होंने कहा कि चुनाव की घड़ी रुकती नहीं है, ये लगातार चलती है. मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एनडीए प्रत्याशियों की जिताइए. इस चुनाव में एनडीए की जोरदार जीत होगी.

विपक्ष ने की इतनी बड़ी साजिश

बता दें, एऩडीए की लोकप्रियता से महागठबंधन घबरा गया है. विपक्ष जानता है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसलिए विपक्षी पार्टी के द्वारा हेलीपैड और रास्ते खोद दिए गए, ताकि सीएम डॉ. मोहन उनके बीच न पहुंच सकें. लेकिन, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी ठान लिया था कि आज चाहे हो जाए, वे मनेर जाकर रहेंगे. वे वहां पहुंचे और जनता से संवाद किया. उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां कभी कुछ नहीं करेंगी, केवल एनडीए ही आम जनता और अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है.

TAGS

Mohan Yadavbihar chunav 2025

Trending news

Bilaspur News
Bilaspur Train Accident LIVE: बिलासपुर में भीषण रेल हादसा, मृतकों के परिजनों को 10 लाख, घायलों को 1 से 5 लाख की मदद
Guru Nanak Jayanti
MP: 5 नवंबर को छुट्टी, क्या बैंकों में नहीं होंगे काम; जानें क्या-क्या रहेगा बंद
Indian railways
टिकट बुक, सीट कन्फर्म लेकिन...संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रेलवे की बड़ी लापरवाही!
Bilaspur News
बिलासपुर में भयंकर ट्रेन हादसा, सामने से टकराई पैसेंजर और मालगाड़ी, 4 की मौत
mp ai bus
एमपी में महंगे किराए से मिलेगी मुक्ति! इन 7 शहरों में दौड़ेंगी AI से लैस बसें
shah bano
हक की रिलीज पर तलवार! 40 साल पहले SC ने शाहबानो केस में क्या दिया था फैसला? मची हलचल
mp ration scam
एमपी में भूतों को मिल रहा फ्री राशन! 390 दुकानों पर 16 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला
Indore High Court
रिलीज से 4 दिन पहले इमरान-यामी की फिल्म 'हक' पर रोक की मांग, हाई कोर्ट पहुंचा मामला
Madhya Pradesh
Explainer: गेहूं-धान की खरीदी केंद्र करे या राज्य, किसानों का किसमें ज्यादा फायदा?
Indore Metro
इंदौर मेट्रो रूट पर हुआ बड़ा बदलाव, अब शहर के इस इलाके में अंडरग्राउंड दौड़ेगी ट्रेन