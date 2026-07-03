/MP में 15 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल विस्तार! कई मंत्रियों की छुट्टी और युवा चेहरों की एंट्री की तैयारी; जानें क्या है नया समीकरण

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Mohan Yadav Cabinet Reshuffle: मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. दतिया उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी कैबिनेट का बड़ा विस्तार कर सकते हैं. 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) से पहले राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है. इस बार का मंत्रिमंडल विस्तार केवल खाली पदों को भरने के लिए नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस और आगामी चुनावी रणनीतियों के आधार पर मोहन कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है.
कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन और सरकार के इस संयुक्त फैसले में कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है, जबकि उनकी जगह पर कई नए और युवा विधायकों को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की पूरी तैयारी है. इस बड़े बदलाव के पीछे मुख्य फोकस प्रदेश के क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को पूरी तरह दुरुस्त करना है, जिसके चलते कई मौजूदा मंत्रियों के मलाईदार विभाग भी बदले जा सकते हैं.
नो-परफॉर्मेंस, नो-प्लेस का फॉर्मूला
मोहन यादव मंत्रिमंडल के इस संभावित पुनर्गठन में सबसे बड़ा दांव 'नो-परफॉर्मेंस, नो-प्लेस' के फॉर्मूले पर हो सकता है. सचिवालय और संगठन के गलियारों में चर्चा तेज है कि पिछले कुछ समय से विवादों में रहे या अपनी परफॉर्मेंस से आलाकमान को असंतुष्ट करने वाले कुछ सीनियर मंत्रियों को संगठन के काम में वापस भेजा जा सकता है. उनकी जगह उन युवा और ऊर्जावान विधायकों को तवज्जो दी जाएगी, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव और जमीनी स्तर पर अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया है. पार्टी का मानना है कि नई पीढ़ी को आगे लाकर सरकार की छवि को और अधिक आक्रामक और काम के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है.
बदले जा सकते हैं कई मंत्रियों के विभाग
इस फेरबदल का असर सिर्फ नए चेहरों की एंट्री तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मौजूदा कैबिनेट के भीतर भी भारी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) मंत्रियों के पिछले कामकाज का एक पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुका है. इसी रिपोर्ट के आधार पर गृह, लोक निर्माण (PWD), स्वास्थ्य और राजस्व जैसे भारी-भरकम विभागों के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई है. माना जा रहा है कि बेहतर परिणाम न देने वाले मंत्रियों से ये महत्वपूर्ण विभाग वापस लेकर अधिक सक्षम मंत्रियों को सौंपे जा सकते हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर काम को रफ्तार मिल सके.
क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की बड़ी कवायद
इस पूरे विस्तार के पीछे भारतीय जनता पार्टी की नजर आगामी लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के बाद के समीकरणों पर भी है. वर्तमान में महाकौशल, बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल जैसे कुछ क्षेत्रों का कैबिनेट में प्रतिनिधित्व संतुलित करने की मांग उठती रही है. इसके साथ ही, सामाजिक समीकरणों (जातीय संतुलन) को दुरुस्त करना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है. यही वजह है कि दतिया उपचुनाव के ठीक बाद की टाइमिंग चुनी गई है, ताकि विंध्य, मालवा और मध्य क्षेत्र के समीकरणों को नए सिरे से साधा जा सके और रूठे हुए धड़ों को सरकार में उचित स्थान देकर संतुष्ट किया जा सके.
फिलहाल, अंतिम सूची पर मुहर लगवाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन के शीर्ष नेताओं का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है, जहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श के बाद अंतिम नामों की घोषणा कर दी जाएगी.
दतिया उपचुनाव का बिगुल बजा
दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. निर्वाचन आयोग ने रिक्त हुई दतिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इसके साथ ही जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. बता दें कि पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की एमपी/एमएलए अदालत द्वारा तीन वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी, जिससे दतिया विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी. तभी से उपचुनाव की संभावना जताई जा रही थी और जनता को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा का इंतजार था.
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी, 13 जुलाई नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि रहेगी. 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी.
दतिया के लिए सियासी दलों ने तेज की तैयारियां
दतिया उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया है. भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का नाम प्रमुख संभावित उम्मीदवार के रूप में सामने आ रहा है. वहीं, कांग्रेस की ओर से अवधेश नायक, घनश्याम सिंह और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के बेटे अनुज भारती के नाम चर्चा में हैं. भीम आर्मी पार्टी से दामोदर सिंह यादव संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी का कोई संभावित उम्मीदवार अभी सामने नहीं आया है. हालांकि, अब तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है.