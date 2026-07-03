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MP में 15 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल विस्तार! कई मंत्रियों की छुट्टी और युवा चेहरों की एंट्री की तैयारी; जानें क्या है नया समीकरण

Mohan Yadav Cabinet Expansion: मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी कैबिनेट का बड़ा विस्तार और फेरबदल कर सकते हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है, जबकि उनकी जगह पर कई नए और युवा विधायकों को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की पूरी तैयारी है.

Written BySumit Rai
Published: Jul 03, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:48 AM IST
MP में 15 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल विस्तार! कई मंत्रियों की छुट्टी और युवा चेहरों की एंट्री की तैयारी; जानें क्या है नया समीकरण
Image Credit: मोहन यादव एक्स अकाउंटSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sumit Rai

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सुमित राय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 13 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. सुमित की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल खबरों के डीप एनालिसिस में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सुमित ने अपने करियर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनका मजबूत पक्ष है. न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए सुमित यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचें.

सुमित राय से आप sumit2.kumar@zeemedia.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप सुमित राय से एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर @imSumitKRai से कनेक्ट कर सकते हैं.

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