मार्च 2019 से फरवरी 2026 तक... MP में 27% OBC आरक्षण पर कब क्या हुआ? अब मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा

MP OBC Reservation News: मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला फिर से चर्चा में है. क्योंकि एमपी में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाए गए 2019 के कानून पर अमल सुनिश्चित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को फिर से एमपी हाईकोर्ट भेज दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस पर फैसला ले. क्योंकि एमपी लोक सेवा आयोग के कुछ कैंडिडेट की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया है कि कानून पर कोर्ट की तरफ से रोक ना होने के बावजूद राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले सालों में निकाली गई वैकेंसी में 13 प्रतिशत पदों को होल्ड रखा है. जबकि याचिका में मांग की गई थी कि उन पदों पर कानून के मुताबिक 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ भर्ती होनी चाहिए. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह मामला 2019 से लेकर 2026 तक कितना बदलता रहा है.

एमपी में क्या है 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की कहानी

दरअसल, साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला किया था. तर्क दिया गया था कि एमपी में ओबीसी वर्ग की आबादी 48 प्रतिशत है, इस हिसाब से इस वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए. इसके लिए सरकार विधानसभा में अध्यादेश भी लेकर आई थी. इस फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई थी. इन याचिकाओं में यह तर्क दिया गया था कि अगर इतना आरक्षण दिया गया तो फिर मध्य प्रदेश में आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी यानि मंडल आयोग केस 1992 में तय हुई सीमा का उल्लंघन होगा. ऐसे में मई 2020 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लागू करने पर स्टे आदेश दे दिया, जिससे कई भर्तियां अटक गई थी. हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

2021 में आई नई गाइडलाइन

इसके बाद 2021 में सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस आ गई. जिसमें एमपी के तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिमत की मंजूरी मिलने के बाद राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुमति को मंजूरी प्रदान कर दी थी. लेकिन अगस्त 2023 में एमपी हाईकोर्ट ने 87.13 का फॉर्मूला लागू कर दिया, जहां 87 प्रतिशत पदों पर भर्ती के साथ-साथ 13 प्रतिशत पदों को होल्ड पर रखा गया था. इस पर भी एमपी हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी, लेकिन 28 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने 87.13 फॉर्मूले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और एमपी में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हुआ.

ये भी पढे़ंः 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, MP हाईकोर्ट को वापस भेजा मामला

13 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट पहुंची एमपी सरकार

आखिरकार 13 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश सरकार 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सीएम मोहन यादव ने एडवोकेट जनरल को जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाने को कहा गया. जिसके बाद 22 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट को यह निर्देश दिया कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई नहीं की जाए. वहीं 7 अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 'यूथ फॉर इक्वलिटी' की याचिका पर कहा कि इस कानून में कोई अड़चन नहीं है.

अब फिर हाईकोर्ट पहुंचा मामला

22 अप्रैल 2025 के दिन ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी 52 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से स्वीकार कर लिया गया. जिसके बाद 25 जून 2025 को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में विशेष सुनवाई हुई थी. जबकि अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. यानि मामले में एमपी हाईकोर्ट में ही सुनवाई होगी.

मध्य प्रदेश में मौजूदा आरक्षण की स्थिति

मध्य प्रदेश में मौजूदा आरक्षण की स्थिति की बात की जाए तो ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, जबकि 20 प्रतिशत आरक्षण एससी यानि अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलता है, 16 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग को मिलता है, जबकि 10 प्रतिशत आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है. ऐसे में 14+20+16+10 को मिलाकर मध्य प्रदेश में कुल आरक्षण 60 प्रतिशत हो जाता है. इसमें जब ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा तो मध्य प्रदेश में कुल आरक्षण 73 प्रतिशत हो जाएगा.

सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है

मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाए जाने के मामले में सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है. सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस के साथ-साथ दूसरे दलों ने भी एमपी में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर रजामंदी दी है. सीएम मोहन यादव, बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, वहीं कांग्रेस से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत दूसरे दलों के सीनियर नेता शामिल हुए थे, जिसमें सभी ने एकमत से विधायिका, न्यायिक और कार्यपालिका में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने पर सहमति जताई थी.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव: बीजेपी-कांग्रेस को मिलेगी एक-एक सीट, क्या बदलेंगे समीकरण ?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!