MP विधानसभा के बजट सत्र में लगी सवालों की झड़ी, 3500 से ज्यादा सवाल, 132 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

MP Assembly Budget Session: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में इस बार 3500 से ज्यादा प्रश्न अब तक आ चुके हैं, जबकि 132 से ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आए हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 13, 2026, 03:46 PM IST
एमपी विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से होगा शुरू
एमपी विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से होगा शुरू

MP Budget News: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, जहां इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से विधायकों ने भर-भरकर सवाल लगाए हैं. जिनके जवाब राज्य सरकार के मंत्री बजट के दौरान देंगे. इस बार ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन सवाल ज्यादा हैं. विधानसभा में मध्य प्रदेश का बजट 18 फरवरी को पेश किया जाएगा, मंगलवार के दिन हुई कैबिनेट की बैठक में भी बजट को लेकर चर्चा हो चुकी है. बताया जा रहा है कि सदन में इस बार अलग-अलग मुद्दों पर सवाल पूछे गए हैं, ऐसे में सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं. 

इतने सवाल पूछे 

दरअसल, अब तक विधानसभा में कुल 3478 सवाल आए हैं, जिनमें से 2253 विधायकों ने इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत पूछे हैं, जबकि 1225 प्रश्न ऑफलाइन लगाए गए है. माना जा रहा है कि अभी सवाल और बढ़ सकते हैं. सवालों के उत्तर मंत्रियों की तरफ से निर्धारित तिथियों पर सदन में दिए जाते हैं. खास बात यह है कि इस बार कुल 132 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी अब तक आ चुके हैं. इसके अलावा 8 स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल की सूचना में पढ़ने के लिए 45 प्रस्ताव, जबकि 21 अशासकीय संकल्प मिले हैं. जबकि विधायकों ने अभ तक नियम 139 के तहत चर्चा के लिए 2 प्रस्ताव भी विधानसभा सचिवालय के पास आए हैं. 

वहीं 14 याचिकाएं लगाई गई हैं, इन सभी पर नियम 139 के तहत जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है, तब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से समय निर्धारित किया जाता है. ऐसे में विधानसभा सचिवालय की तरफ से बजट सत्र की तैयारियों को लेकर आखिरी रूप दिया जा रहा है. जहां विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जल्द ही विधानसभा में सचिवालय का निरीक्षण करेंगे, इसके अलावा वह मंत्रियों की बैठक व्यवस्था, विधायकों की बैठक व्यवस्था और संचार प्रणाली की भी जांच करेंगे. क्योंकि अब सत्र शुर होने में केवल 2 दिन का ही समय बचा है. 
 
18 फरवरी को आना है बजट 

मध्य प्रदेश का 2026-27 का इस बार का बजट 18 फरवरी के दिन पेश किया जाएगा. वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे, उसके बाद बजट पर चर्चा होगी, जहां इन सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे. मध्य प्रदेश में इस बार बजट सत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

