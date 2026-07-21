Add Zee Business As A Preferred Source
App

जय श्री राम के नारों से गूंज उठा सदन, MP विधानसभा में भारी हंगामे के बीच UCC बिल पारित

Madhya Pradesh UCC Bill: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक सदन से पारित हो गया. विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, नारेबाजी और हंगामे का माहौल बना रहा.

Written ByPooja
Published: Jul 21, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:45 PM IST
जय श्री राम के नारों से गूंज उठा सदन, MP विधानसभा में भारी हंगामे के बीच UCC बिल पारित
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्वालियर में जीतू पटवारी ने खुद को क्यों किया सरेंडर? जानिए कोर्ट से कैसे मिली जमानत
jitu patwari news56 min ago
2
MP UCC Bill1 hr ago
3
Shajapur News1 hr ago
4
Lokayukta Raid2 hrs ago
5
indore news3 hrs ago