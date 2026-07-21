जय श्री राम के नारों से गूंज उठा सदन, MP विधानसभा में भारी हंगामे के बीच UCC बिल पारित

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Madhya Pradesh UCC Bill: मध्य प्रदेश विधानसभा में जोरदार हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पास हो गया. इस फैसले के साथ उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया. विपक्ष के कड़े विरोध और वॉकआउट की कोशिशों के बीच भी विधानसभा की कार्यवाही जारी रही. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही संचालित करते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को पारित घोषित कर दिया.
मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा. जैसे ही विधेयक पेश किया गया, विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया और सदन में हंगामे का माहौल बन गया. सरकार ने सदन की शुरुआत में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया. बिल पेश होते ही विपक्ष ने तीखा विरोध शुरू कर दिया. विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने बिल का जोरदार विरोध किया और मांग की इसे विस्तार से जांच-पड़ताल के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए. हालांकि सरकार ने इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई.
विपक्ष ने उठाए सवाल
दूसरी ओर बीजेपी विधायक और मंत्री तुरंत चर्चा करने और बिल पास करने की अपनी मांग पर अड़े रहे. सदन में बढ़ते हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले 10 मिनट के लिए और फिर 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी. कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार के इरादों पर सवाल उठाए. वहीं विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद ने इस बिल को सत्ताधारी पार्टी का राजनीतिक एजेंडा बताया.
सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला
हंगामे के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से प्रदेश में भेदभाव खत्म होगा और मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा, जहां सभी नागरिकों के लिए सामान कानून लागू होगा. सीएम ने कहा कि इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का मजहबी भेदभाव नहीं रहेगा. सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि, विपक्ष के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग हैं. घर की माता और बहनें भी इन्हें माफ नहीं करेगी. विपक्ष की स्थिति थाली में रखे उस बैंगन की तरह है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है. देश की अखंडता के लिए UCC को हमारी सरकार समर्थन देती है. संविधान की किताब लहराने वाले लोगों का पाखंड नहीं चलेगा.
सीएम का आरोप
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विधानसभा में इतिहास रचा गया है और यह राज्य के लिए एक स्वर्णिम अध्याय है. उन्होंने कहा, भगवान के विधान में सभी समान हैं. इसलिए, इंसानों द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं भी सभी के लिए समान होनी चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गुलामी के दौर में देश की संप्रभुता से समझौता किया था. सदन में हंगामे और नारेबाजी के बीच सीएम ने 'मुस्लिम तुष्टिकरण बन्द करो' के नारे लगए. इसके बाद जय श्री राम और जो हिंदू हित की बात करेगा, वहीं देश पर राज करेगा के नारे भी लगवाए. विधानसभा जय श्री राम के नारों से गूंज उठा, जबकि विपक्ष लगातार विरोध और नारेबाजी करता रहा.
UCC लागू होने के बाद क्या-क्या बदलेगा
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