जय श्री राम के नारों से गूंज उठा सदन, MP विधानसभा में भारी हंगामे के बीच UCC बिल पारित

हंगामे के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से प्रदेश में भेदभाव खत्म होगा और मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा, जहां सभी नागरिकों के लिए सामान कानून लागू होगा. सीएम ने कहा कि इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का मजहबी भेदभाव नहीं रहेगा. सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि, विपक्ष के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग हैं. घर की माता और बहनें भी इन्हें माफ नहीं करेगी. विपक्ष की स्थिति थाली में रखे उस बैंगन की तरह है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है. देश की अखंडता के लिए UCC को हमारी सरकार समर्थन देती है. संविधान की किताब लहराने वाले लोगों का पाखंड नहीं चलेगा.