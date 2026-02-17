MP विधानसभा में उठा आवारा कुत्तों का मामला, कैलाश विजयवर्गीय-गोपाल भार्गव ने कही बड़ी बात

MP Assembly: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आवारा कुत्तों का मुद्दा उठा है. कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने इस मामले में ध्यानाकर्षण लगाया था, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव जैसे सीनियर विधायकों ने भाग लेते हुए बड़ी बातें कही हैं.
MP Assembly Stray Dog Issue: मध्य प्रदेश विधानसभा में आवारा कुत्तों को लेकर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था. उनका कहना है कि आवारा कुत्तों का आतंक खत्म नहीं हो रहा है, 2025 में 19 हजार से ज्यादा डॉग बाईट के प्रकरण दर्ज हुए है. ऐसे में इस मामले पर काम होना चाहिए. कांग्रेस विधायक ने कहा कि हर साल नसबंदी पर करोड़ों रूपये खर्च होने के बावजूद कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही है. सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया है, जबकि बीजेपी के कई सीनियर विधायकों ने भी इस चर्चा में भाग लिया.
आतिफ अकील ने उठाया मुद्दा
भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने आवारा कुत्तों का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि कई मामलों में समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जबकि एंटी-रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता भी नहीं होने की वजह से लोगों की मौत हो चुकी है. हमीदिया अस्पताल में हाल ही में एक युवक के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां उसे समय से एंटी-रेबीज इंजेक्शन नहीं मिल पाया, जिससे उसकी मौत हो गई. कांग्रेस विधायक ने कहा कि भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. हर दिन शहर में 40 से 50 आवारा डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं.
कैलाश विजयवर्गीय ने दिया जवाब
मामले में संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजवयर्गीय ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा 'कुत्ता तब भड़कता है, जब उसे खाना नहीं मिलता है. एक कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि कुत्तों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी पालन हो सके. उन्होंने कहा कि नगर निगम में डॉग स्क्वॉड टीम बनाई गई है और लगातार इस पर काम भी हो रहा है, जैसे ही जानकारी मिलती है तो तुरंत कार्रवाई होती है. उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 26,900 कुत्तों का टीकाकरण हुआ है, जबकि 5,023 रेबीज के टीके उपलब्ध हैं, इस दौरान बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन और सीताशरण शर्मा ने भी एंटी-रेबीज इंजेक्शन की कमी की बात कहते हुए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है.
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि टीकाकरण, नसबंदी और नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई जारी है, नगर निगम की टीमों की तरफ से भी इस मामले में कार्रवाई की जा रही है. भोपाल शहर में वैक्सीन की कमी नहीं है. नगर निगम की टीम लगातारा काम कर रही है, जबकि बदलते मौसम, भोजन की उपलब्धता, ब्रीडिंग सीजन, के अलावा बीमारियां और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कुत्तों की आक्रामकता बढ़ती है, जिससे डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ जाती है.
गोपाल भार्गव बोले-नस्ल खत्म होना चाहिए
इस दौरान सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव ने भी आवारा कुत्तों के मामले में बोलते हुए कहा 'देश में 80 करोड़ लोगों को राशन और अन्य सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती है, लेकिन कुत्तों पर 1-1 लाख रुपए तक खर्च होता है, ऐसे में जब अभी पर्याप्त भोजन ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो फिर कुत्तों की नस्ल को खत्म किया जाना चाहिए और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए. जिस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीरता से फैसला लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई इस मुद्दे पर होनी चाहिए.
