/प्रियंका मिश्रा को मिली भोपाल शहर की मिली जिम्मेदारी, MP BJP महिला मोर्चा के 22 जिल अध्यक्षों का ऐलान, देखें सूची

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MP BJP Mahila Morcha: मध्यप्रदेश बीजेपी ने महिला मोर्चा के जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है. प्रदेश के 22 जिलों के लिए घोषित इस सूची में मंडला से भावना साहू को महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी का माहौल है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति के बाद ये नियुक्तियां तय की गईं. महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अश्विनी परांजपे राजवाड़े ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं.
बीजेपी संगठन द्वारा जारी सूची में मंडला जिले की कमान महिला मोर्चा के लिए भावना साहू को सौंपी गई है. नियुक्ति की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी और खुशी जताई. पार्टी पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि भावना साहू के नेतृत्व में महिला मोर्चा संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा महिलाओं के बीच पार्टी की गतिविधियों का विस्तार होगा. भावना साहू की नियुक्ति को लेकर मंडला बीजेपी संगठन में उत्साह का माहौल है और कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन के लिए सकारात्मक निर्णय बताया है.
प्रियंका मिश्रा को को मिली भोपाल शहर की जिम्मेदारी
प्रियंका मिश्रा को भोपाल शहर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नम्रता शर्मा को ग्रामीण जिले के लिए नियुक्त किया गया है. रितु जैन (सीहोर), सीमा चौहान (रायसेन), अंशुलिखा भावसार (विदिशा), नीलम सोनी सक्सेना (राजगढ़) और मोनिका चौकसे (नर्मदापुरम) को भी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने इन नियुक्तियों की घोषणा की.
इसके साथ ही मोनिका चौकसे को नर्मदापुरम, रितु जैन को सीहोर, प्रियंका मिश्रा को भोपाल शहर, नम्रता शर्मा को भोपाल ग्रामीण, सीमा चौहान को रायसेन, अंशुलेखा भावसार को विदिशा, नीलम सोनी सक्सेना को राजगढ़, मनीषा धाकड़ को नीमच, दीपमाला सोनी को रतलाम, प्रज्ञा ठाकुर को धार शहर, सोनाली श्रीवास्तव को धार ग्रामीण, भावना नागर को अलीराजपुर, दीपमाला बामनिया को झाबुआ और आरती पाठक को भिंड जिले के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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