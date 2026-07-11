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प्रियंका मिश्रा को मिली भोपाल शहर की मिली जिम्मेदारी, MP BJP महिला मोर्चा के 22 जिल अध्यक्षों का ऐलान, देखें सूची

MP BJP Mahila Morcha: भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में महिला मोर्चा के जिला अध्यक्षों की एक नई सूची जारी की है. ये नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मंजूरी के बाद तय की गईं. महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अश्विनी परांजपे राजवाड़े ने इन नियुक्तियों के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं.

Written ByPooja
Published: Jul 11, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:30 AM IST
प्रियंका मिश्रा को मिली भोपाल शहर की मिली जिम्मेदारी, MP BJP महिला मोर्चा के 22 जिल अध्यक्षों का ऐलान, देखें सूची
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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