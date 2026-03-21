कांग्रेस छोड़ BJP में आईं मोना सुस्तानी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, MP महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित, देखें पूरी लिस्ट

BJP Mahila Morch: मध्यप्रदेश भाजपा ने महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित की है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अश्विनी परांजपे राजवाड़े ने शनिवार को नई कार्यकारिणी की घोषणा की.नई कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को शामिल करते हुए कुल 38 सदस्यों को जगह दी गई है.
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BJP Mahila Morch: नवरात्रि के अवसर पर मध्यप्रदेश भाजपा ने महिला शक्ति को अहम जिम्मेदारी देते हुए महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित की है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है. नई कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को शामिल करते हुए कुल 38 सदस्यों को जगह दी गई है.
कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं मोना सुस्तानी को अब बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें भाजपा महिला मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है. बता दें मोना सुस्तानी ने कांग्रेस छोड़कर मार्च 2023 में भाजपा में शामिल हो गईं. पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अश्विनी परांजपे राजवाड़े ने शनिवार को नई कार्यकारिणी की घोषणा की. इस समिति में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री @Hkhandelwal1964 जी की सहमति से भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की जाती है। pic.twitter.com/zGL9uwcJfs
— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) March 21, 2026
लोकसभा का चुनाव लड़ चुकीं है मोना सुस्तानी
इससे पहले मोना सुस्तानी एक बार ग्राम पंचायत सदस्य और एक बार जनपद पंचायत सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी हैं. वहीं मोना सुस्तानी के ससुर गुलाबसिंह सुस्तानी राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक चुने गए थे और दिग्विजय शासनकाल के दौरान लंबे समय तक 'एमपी एग्रो' के अध्यक्ष रहे थे. उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन उन्हें BJP के रोडमल नागर ने 2,00,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा था. एक साल बाद वह भोपाल चली गईं और BJP में शामिल हो गईं.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री @Hkhandelwal1964 जी की सहमति से भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज सिंह तेकाम जी ने मोर्चा के जिलाध्यक्ष घोषित किए। pic.twitter.com/Tl4Mw70NUe
— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) March 21, 2026
उपाध्यक्ष
महासचिव
पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की भी घोषणा
भाजपा ने अपने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की भी घोषणा कर दी है. इस कार्यकारिणी समिति में 36 सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री @Hkhandelwal1964 जी की सहमति से भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की जाती है। pic.twitter.com/buhGJEEsF7
— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) March 21, 2026
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