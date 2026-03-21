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कांग्रेस छोड़ BJP में आईं मोना सुस्तानी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, MP महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित, देखें पूरी लिस्ट

BJP Mahila Morch: मध्यप्रदेश भाजपा ने महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित की है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अश्विनी परांजपे राजवाड़े ने शनिवार को नई कार्यकारिणी की घोषणा की.नई कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को शामिल करते हुए कुल 38 सदस्यों को जगह दी गई है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:43 PM IST
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कांग्रेस छोड़ BJP में आईं मोना सुस्तानी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, MP महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित, देखें पूरी लिस्ट

BJP Mahila Morch: नवरात्रि के अवसर पर मध्यप्रदेश भाजपा ने महिला शक्ति को अहम जिम्मेदारी देते हुए महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित की है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है. नई कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को शामिल करते हुए कुल 38 सदस्यों को जगह दी गई है.

कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं मोना सुस्तानी को अब बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें भाजपा महिला मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है. बता दें मोना सुस्तानी ने कांग्रेस छोड़कर मार्च 2023 में भाजपा में शामिल हो गईं. पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अश्विनी परांजपे राजवाड़े ने शनिवार को नई कार्यकारिणी की घोषणा की. इस समिति में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

 लोकसभा का चुनाव लड़ चुकीं है मोना सुस्तानी

इससे पहले मोना सुस्तानी एक बार ग्राम पंचायत सदस्य और एक बार जनपद पंचायत सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी हैं. वहीं मोना सुस्तानी के ससुर गुलाबसिंह सुस्तानी राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक चुने गए थे और दिग्विजय शासनकाल के दौरान लंबे समय तक 'एमपी एग्रो' के अध्यक्ष रहे थे. उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन उन्हें BJP के रोडमल नागर ने 2,00,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा था. एक साल बाद वह भोपाल चली गईं और BJP में शामिल हो गईं.

उपाध्यक्ष

  • नीलिमा शिंदे (ग्वालियर)
  • आशा गुप्ता (पन्ना)
  • माया पटेल (देवास)
  • शालिनी सरावगी (शहडोल)
  • अंजना पटेल (बड़वानी)
  • विभा श्रीवास्तव (अशोकनगर)
  • डॉ. यकृति जड़िया (सागर)

महासचिव

  • ज्योति सिंह राजपूत (सिवनी)
  • डॉ. सपना वर्मा (सतना)
  • मोना सुस्तानी (राजगढ़)
  • निधि बंग (इंदौर)- कोषाध्यक्ष
  • पूर्णिमा तिवारी - संयुक्त कोषाध्यक्ष
  • भावना सिंह - कार्यालय सचिव
  • हर्षा ठाकुर-मीडिया प्रभारी

पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की भी घोषणा

भाजपा ने अपने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की भी घोषणा कर दी है. इस कार्यकारिणी समिति में 36 सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

ये भी पढ़ें: Ladli Laxmi Yojana: MP की लाडली बेटियां बनेंगी लखपति, सरकार खाते में डालेगी 1.43 लाख रुपए, जानें कैसे उठाएं लाभ

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