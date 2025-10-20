Advertisement
MP में भाजपा संगठन विस्तार का फिर बढ़ा इंतजार, सांसद-विधायक होंगे बाहर, ये चेहरे होंगे रिपीट

MP BJP Sangathan Vistaar: मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन विस्तार लगातार टलता जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही विस्तार हो सकता है.

मध्य प्रदेश में कब होगा बीजेपी संगठन का विस्तार
मध्य प्रदेश में कब होगा बीजेपी संगठन का विस्तार

MP Politics News: बिहार विधानसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन विस्तार एक बार फिर टल गया है. हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि टीम को लेकर सीएम मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच में चर्चा पूरी हो चुकी है, जबकि दिल्ली में भी नई टीम की जानकारी पहुंचा दी है, जहां दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद टीम का ऐलान हो जाएगा. माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी की नई टीम में सांसद विधायकों की छुट्टी की जाएगी और संगठन से जुड़े पुराने चेहरों का रिपीट किया जाएगा. मध्य प्रदेश भाजपा की नई टीम में 70 प्रतिशत चेहरे नए होंगे जबकि 30 प्रतिशत चेहरों की वापसी हो सकती है. पहले नियुक्ति दशहरे और फिर दिवाली तक होनी थी, लेकिन अब बिहार चुनाव के बाद ही टीम का ऐलान हो सकता है, क्योंकि एमपी बीजेपी के कई सीनियर नेताओं को बिहार में जिम्मेदारी दी गई है. 

जेपी नड्डा से होगी चर्चा 

बताया जा रहा है कि बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व भी फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त है. ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ आखिरी दौर की बातचीत नहीं हो पाई है. जिससे टीम का विस्तार लटकता दिख रहा है. खंडेलवाल को पद संभाले तीन महीने से अधिक का समय हो चुका है. 2 जुलाई को वह वीडी शर्मा की जगह अध्यक्ष बने थे, लेकिन फिलहाल वह वीडी शर्मा की टीम के साथ ही काम कर रहे हैं. उन्होंने पहले दशहरे और फिर दीपावली से पहले नई टीम की घोषणा का संकेत दिया था, लेकिन अब यह प्रक्रिया बिहार चुनाव के बाद ही पूरी होने की संभावना है. 

इन नए नामों चल रही चर्चा 

मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में पूर्व संगठन मंत्रियों विजय दुबे, आशुतोष तिवारी, श्याम महाजन और केशव सिंह भदौरिया के नाम टीम में शामिल करने को लेकर चर्चा में हैं. खरगौन के श्याम महाजन फिलहाल प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जबकि केशव सिंह भदौरिया प्रदेश मंत्री हैं. इंदौर के गौरव रणदिवे और भोपाल के सुमित पचौरी को युवा चेहरों के रूप में आगे लाने की रणनीति पर काम हो रहा है. दो महीने के गहन मंथन के बाद सितंबर के आखिर में प्रस्तावित टीम का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा चुका है. इसे खंडेलवाल ने संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा के बाद तैयार किया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में लगभग 70 प्रतिशत नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, जबकि 25 प्रतिशत पदों पर परफॉर्मेंस के आधार पर मौजूदा पदाधिकारियों को दोबारा मौका मिल सकता है. मौजूदा महामंत्री भगवानदास सबनानी और कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा की जिम्मेदारियों में बदलाव की संभावना है. 

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मौजूदा टीम में शामिल 6 सांसदों और 6 विधायकों में से अधिकतर को बाहर किया जा सकता है. इनमें उपाध्यक्ष और मुरैना सांसद संध्या राय, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, मंत्री नागर सिंह चौहान, विधायक चिंतामण मालवीय, विधायक ललिता यादव के नाम शामिल हैं. जतारा विधायक हरिशंकर खटीक और भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधायक भगवानदास सबनानी की भूमिकाएं भी बदली जा सकती हैं. वहीं प्रदेश मंत्रियों में सागर सांसद लता वानखेड़े और जबलपुर सांसद आशीष दुबे की जगह नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है. 

नई टीम को लेकर हेमंत खंडेलवाल प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर चर्चा कर चुके हैं. उनकी सलाहों को प्राथमिकता दी गई है. हालांकि, कुछ नामों पर असहमति के चलते सूची पर अंतिम मुहर दिल्ली से ही लगाई जाएगी. अब पार्टी की नई टीम की घोषणा बिहार चुनाव के बाद ही होने की संभावना है, जिसके साथ ही प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. क्योंकि नई टीम में कुछ दिग्गज नेताओं की भी वापसी हो सकती है.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

