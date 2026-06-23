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MP BJP New State Executive Committee Announced: मध्य प्रदेश बीजेपी ने नई प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नई कार्य समिति की सूचना जारी की है. घोषित सूची के मुताबिक नई प्रदेश कार्य समिति में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेच कुल 106 सदस्यों को शामिल किया गया है.
बीजेपी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रदेश कार्य समिति में 106 सदस्यों की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा 41 स्थायी आमंत्रित सदस्यों को भी जगह दी गई है. पार्टी संगठन के तहत सभी संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक और कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भी इस समिति का हिस्सा रहेंगे. नई कार्य समिति की घोषणा को संगठनात्मक द्दष्टि से अहम माना जा रहा है. पार्टी ने आगामी राजनितिक और संगठनात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह नई टीम तैयार की है.
नई समिति में 106 सदस्य शामिल
बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नई राज्य कार्यकारिणी समिति की घोषणा की है. नई समिति में 106 सदस्य हैं, जिनमें 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है. 106 सदस्यों वाली इस समिति में जगह पाने वाली बिलकीस जहां एकमात्र मुस्लिम महिला हैं. मंगलवार को घोषित नई वर्किंग कमिटी में मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही दोनों उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा शामिल हैं. नई वर्किंग कमिटी में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को भी शामिल किया गया है.
इनको भी मिली जगह
नई कार्यकारिणी में प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, संपतिया उइके, विजय शाह, इंदर सिंह परमार, उदय प्रताप सिंह, तुलसीराम सिलावट, एदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाह, चेतन कश्यप और कृष्णा गौर को भी शामिल किया गया है.
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