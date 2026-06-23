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MP BJP की नई प्रदेश कार्यसमिति घोषित, 106 सदस्य और 41 स्थाई आमंत्रित सदस्य शामिल, हेमंत खंडेलवाल ने जारी की लिस्ट

MP BJP New State Executive Committee Announced: मध्य प्रदेश ने नई प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सोशल मीडिया सूची जारी कर इसकी जानकारी दी है.

Written ByPooja
Published: Jun 23, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:17 PM IST
MP BJP की नई प्रदेश कार्यसमिति घोषित, 106 सदस्य और 41 स्थाई आमंत्रित सदस्य शामिल, हेमंत खंडेलवाल ने जारी की लिस्ट

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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