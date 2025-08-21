MP में BJP का निगम-मंडल का फॉर्मूला तैयार, CM मोहन से मिले हेमंत खंडेलवाल, ये नेता रेस में

MP Nigam Mandal Niyukti: मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों की हलचल तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बैठक हुई है.
MP News: मध्य प्रदेश में बीजेपी ने निगम मंडलों में नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी है. भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की है, इस दौरान संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी साथ थे, बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं को बीच हुई यह बैठक निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों से जुड़ी थी, जिसमें यह तय किया गया है, जिन्हें निगम मंडल में जगह मिलेगी उन्हें संगठन में जगह नहीं मिलेगी और संगठन में जगह पाने वाले को निगम मंडल में जगह नहीं दी जाएगी, यानि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा नेताओं को समायोजित करने के लिए एक पद एक फॉर्मूला पर ही काम करेगी. जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि एक तरफ निगम मंडल में नियुक्तियां होनी है तो दूसरी तरफ हेमंत खंडेलवाल भी जल्द नई टीम बनाने वाले हैं, ऐसे में यह बैठक अहम मानी जा रही है.
एमपी में बीजेपी का समीकरणों पर जोर
मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार जातिगत और समाजिक समीकरणों पर जोर दे रही है. ऐसे में जो नेता लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, उन्हें अब निगम मंडलों में अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, वहीं कुछ नेताओं को इस बार संगठन में बड़े पद दिए जा सकते हैं. जबकि अलग-अलग वर्ग के युवा नेताओं को इस बार संगठन में जगह देने पर ज्यादा काम चल रहा है. क्योंकि मोहन सरकार के गठन को डेढ़ साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक निगम मंडल खाली पड़े हैं. बुधवार को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच हुई बैठक में संगठन की लिस्ट पर विचार हो चुका है.
एमपी में 48 निगम मंडल प्राधिकरण
बता दें कि मध्य प्रदेश में 48 निगम मंडल प्राधिकरण हैं, जिसमें राजनीतिक नियुक्तियां की जाती है, इन आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है. फिलहाल इन सभी की जिम्मेदारियां चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अलावा विभाग के मंत्री या फिर प्रमुख सचिवों के पास हैं. लेकिन जल्द ही इन पदों पर भर्तियां करके बीजेपी प्रदेश में सत्ता संगठन का समन्वयय बनाने पर जोर दे रही है.
30 अगस्त तक आ सकती लिस्ट
बताया जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल की नई टीम की लिस्ट 30 अगस्त के पहले-पहले आ सकती है, इस बार जिलों में भी टीमों में बदलाव होगा. भाजपा के प्रदेश के संगठन स्तर पर 63 जिले बना रखे हैं, जिसमें इस बार अलग-अलग पदों पर अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं. हेमंत खंडेलवाल लगातार बीजेपी के जिलाध्यक्षों से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जिले का फीडबैक ले रहे हैं. माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार संगठन में काम करने वाले नेताओं को ही ज्यादा जिम्मदारियां देगी, हर जिले में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 जिला मंत्री, कोषाध्यक्ष और एक कार्यालय मंत्री की नियुक्तियां करेगी.
निगम मंडल में ये नेता दावेदार
वहीं बात अगर निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों की जाए तो कई पूर्व मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, इसके अलावा कमल पटेल, अंचल सोनकर, उमाशंकर गुप्ता, अरविंद भदौरिया को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा. वहीं पिछले चुनाव में हारे राकेश गिरी, केके त्रिपाठी, ध्रुव नारायण सिंह, यशपाल सिसौदिया और दिलीप शेखावत को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. जबकि बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के नेताओं को भी इस बार जिम्मेदारियां सौंप सकती है.
