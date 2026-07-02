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MP BJP अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल का 1 साल पूरा, CM मोहन यादव बोले— संगठन को मिली मजबूती

मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनके कार्यकाल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन को नई मजबूती मिली है और कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 02, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:35 PM IST
MP BJP अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल का 1 साल पूरा, CM मोहन यादव बोले— संगठन को मिली मजबूती
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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