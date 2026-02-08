BJP ने की 62 जिला प्रभारियों की घोषणा, पूर्व मंत्री से लेकर विधायक को सौंपी कमान, देखें लिस्ट

BJP District Incharge List: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मध्य प्रदेश में अपने संगठन को और मज़बूत करने के मकसद से एक बड़ा संगठनात्मक विस्तार किया है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर पार्टी ने सभी 62 संगठनात्मक जिलों में जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है. इस लिस्ट में अनुभवी और जाने-माने पार्टी नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनमें पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक और वरिष्ठ संगठनात्मक पदाधिकारी शामिल हैं.

पूर्व मंत्री से लेकर विधायक को सौंपी कमान

इन नियुक्तियों का सबसे अहम पहलू यह है कि लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो लंबे समय से राजनीतिक पदों के लिए दावेदार थे. पार्टी ने उन्हें ज़िला स्तर पर संगठन की लीडरशिप सौंपकर उन्हें एक्टिव भूमिकाओं में लाने का संकेत दिया है. माना जा रहा है कि यह कदम आने वाले चुनावों और संगठनात्मक गतिविधियों की तैयारियों को तेज़ करने के लिए उठाया गया है. इससे पहले शनिवार को क्षेत्रीय संगठन महासचिव अजय जमवाल और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी के मंडल प्रभारियों, पदाधिकारियों और मोर्चा पदाधिकारियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी. बैठक में संगठनात्मक काम में तेज़ी लाने, ज़मीनी स्तर पर पार्टी के आधार को मज़बूत करने और तालमेल बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया गया था.

देखें जिला प्रभारियों की लिस्ट

मुरैना- राजू बाथम

भिंड- हमीर सिंह पटेल

दतिया- गजेंद्र सिकरवार

ग्वालियर शहर- गोपीकृष्ण नेमा

ग्वालियर ग्रामीण- गोपाल आचार्य

श्योपुर- कमल माखीजानी

शिवपुरी- डॉ नंदकिशोर नापित

गुना- राजेंद्र राजपूत

अशोकनगर- शैलेंद्र जैन

सागर- लोकेंद्र पाराशर

सागर ग्रामीण- सदानंद गौतम

टीमकगढ़- पुष्पेंद्रनाथ पाठक

निवाड़ी- दीपक सिंह भदौरिया

छतरपुर- नीरज मनोरिया

दमोह- अर्चना सिंह

पन्ना- जाहर सिंह

रीवा- रविंद्र चौहान

मऊगंज- शशांक श्रीवास्तव

सतना- जीएस ठाकुर

मैहर- नंदिता पाठक

सीधी- नरेंद्र त्रिपाठी

सिंगरौली- विनोद यादव

शहडोल- अभिलाष पांडे

अनूपपुर- संजय साहू

उमरिया- राजेंद्र पांडे

जबलपुर शहर- आलोक संजर

जबलपुर ग्रामीण- मनीषा सिंह

कटनी- सुजीत जैन

डिंडोरी- कमल प्रताप सिंह

मंडला- रमेश भटेरे

नरसिंहपुर- शरद जैन

बालाघाट- अभिलाष मिश्रा

सिवनी- अशोक रोहाणी

छिंदवाड़ा- आदित्य बबला शुक्ला

पाढूर्ना- दीपांकर बैनर्जी

नर्मदापुरम- अलकेश आर्य

हरदा- डॉ. प्रभुराम चौधरी

बैतूल- सुदर्शन गुप्ता

भोपाल शहर- जसवंत सिंह हाड़ा

भोपाल ग्रामीण- प्रदीप लारिया

रायसेन- राजो मालवीय

विदिशा- सीताराम यादव

सिहोर- विकास विरानी

राजगढ़- ध्रुवनारायण सिंह

इंदौर शहर- राजेश सोलंकी

इंदौर ग्रामीण- शैलेंद्र डागा

धार- सुभाष कोठारी

धार ग्रामीण- राधेश्याम यादव

आलीराजपुर- दिलीप पटोदिया

झाबुआ- राजेंद्र राठौड़

खंडवा- अंबाराम कराड़ा

बुरहानपुर- क्षितिज भट्ट

खरगौन- संगीता सोनी

बड़वानी- बाबूलाल यादव

उज्जैन शहर- बजरंग पुरोहित

उज्जैन ग्रामीण- बबीता परमार

शाजापुर- प्रभुलाल जाटव

आगरमालवा- जयदीप पटेल

देवास- धनंजय शर्मा

रतलाम- विवेक जोशी

मंदसौर- दिलीप सकलेचा

नीमच- सुभाष पटेल

