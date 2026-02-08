BJP ने की 62 जिला प्रभारियों की घोषणा, पूर्व मंत्री से लेकर विधायक को सौंपी कमान, देखें लिस्ट

MP News: मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सभी 62 संगठनात्मक जिलों में जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है.
BJP District Incharge List: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मध्य प्रदेश में अपने संगठन को और मज़बूत करने के मकसद से एक बड़ा संगठनात्मक विस्तार किया है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर पार्टी ने सभी 62 संगठनात्मक जिलों में जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है. इस लिस्ट में अनुभवी और जाने-माने पार्टी नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनमें पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक और वरिष्ठ संगठनात्मक पदाधिकारी शामिल हैं.
पूर्व मंत्री से लेकर विधायक को सौंपी कमान
इन नियुक्तियों का सबसे अहम पहलू यह है कि लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो लंबे समय से राजनीतिक पदों के लिए दावेदार थे. पार्टी ने उन्हें ज़िला स्तर पर संगठन की लीडरशिप सौंपकर उन्हें एक्टिव भूमिकाओं में लाने का संकेत दिया है. माना जा रहा है कि यह कदम आने वाले चुनावों और संगठनात्मक गतिविधियों की तैयारियों को तेज़ करने के लिए उठाया गया है. इससे पहले शनिवार को क्षेत्रीय संगठन महासचिव अजय जमवाल और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी के मंडल प्रभारियों, पदाधिकारियों और मोर्चा पदाधिकारियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी. बैठक में संगठनात्मक काम में तेज़ी लाने, ज़मीनी स्तर पर पार्टी के आधार को मज़बूत करने और तालमेल बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया गया था.
देखें जिला प्रभारियों की लिस्ट
