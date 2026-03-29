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एमपी BJP का मेगा मिशन...मंत्री, विधायक और सांसद पहुंचेंगे गांवों और बस्तियों में; 50 जगह सजेगी चौपाल

MP News: मध्य प्रदेश BJP ने 7 से 12 अप्रैल तक एक बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला किया है. इस 'मेगा मिशन' के तहत राज्य के सभी मंत्री, विधायक और सांसद सीधे गांवों और बस्तियों तक पहुंचेंगे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 29, 2026, 09:58 AM IST
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एमपी BJP का मेगा मिशन...मंत्री, विधायक और सांसद पहुंचेंगे गांवों और बस्तियों में; 50 जगह सजेगी चौपाल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ग्रामीण स्तर पर अपनी संगठनात्मक संरचना को और मज़बूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है. 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलने वाला यह छह-दिवसीय अभियान राज्य की राजनीति में BJP की भागीदारी को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है. इस महा-अभियान की सबसे खास बात यह है कि राज्य के सभी प्रमुख नेता चाहे वे मंत्री हों, सांसद (MPs) हों, या विधायक (MLAs) सीधे गांवों और बस्तियों तक पहुंचेंगे.

गांव-बस्ती चलो अभियान
दरअसल, 'गांव-बस्ती चलो अभियान' पूरे राज्य में 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलाया जाएगा. इस अभियान की कमान सीधे तौर पर प्रमुख क्षेत्रीय नेताओं के हाथों में होगी. इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत सांसदों, विधायकों, महापौरों और नगर परिषद अध्यक्षों से लेकर पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों तक हर किसी के लिए सक्रिय रूप से जमीनी स्तर पर उतरना अनिवार्य कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें:  MP Breaking News LIVE: इंदौर दौरे पर CM मोहन, एमपी में 4 दिनों तक बारिश का दौर, पढ़ें 29 मार्च की खबरें

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हर विधानसभा के 50 गांवों में होंगे बीजेपी के सम्मेलन
पार्टी ने फैसला किया है कि राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 50 प्रमुख गांवों में बीजेपी के सम्मेलन होंगे.  इन सम्मेलनों के माध्यम से BJP का लक्ष्य समाज के हर वर्ग विशेष रूप से किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है. पार्टी का उद्देश्य केवल अपने विचार व्यक्त करना ही नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों की चिंताओं को सुनना और उन्हें BJP की विचारधारा से गहराई से जोड़ना है.

केंद्र योजनाओं की उपलब्धियों पर चर्चा 
इस अभियान के दौरान सामाजिक दायित्व जिसके तहत गांवों के सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे, ताकि जनता तक एक सकारात्मक संदेश पहुंचाया जा सके. दूसरी है सूचनात्मक संवाद जिसमें गांवों के चौपालों पर मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और उनकी उपलब्धियों पर चर्चाएं की जाएंगी. स्पष्ट है कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए, यह अभियान ज़मीनी स्तर पर वोट बैंक को सुरक्षित करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने का एक बड़ा प्रयास है.

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