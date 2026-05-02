Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3201133
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में भाजपा लेगी अपने नेताओं की परीक्षा, मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, क्या होगा पैमाना

MP Politics: मध्य प्रदेश में भाजपा अपने नेताओं की परीक्षा लेने वाली है. खास बात यह है कि परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 02, 2026, 08:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में भाजपा लेगी अपने नेताओं की परीक्षा
एमपी में भाजपा लेगी अपने नेताओं की परीक्षा

MP News: मध्य प्रदेश में भाजपा लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है. इस बीच पार्टी ने नेताओं के लिए एक और टास्क की शुरुआत कर दी है. भाजपा अपने नेताओं की परीक्षा लेगी. जिसका आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा. खास बात यह है कि यह परीक्षा नीट-यूपीएससी एग्जाम की तरह होगी. जिसमें मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. जिसमें पार्टी की नीति रीति से नेताओं और कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा. निकाय और पंचायत चुनाव से पहले भाजपा इसी तैयारी में लगी है. 

बीजेपी लेगी परीक्षा

दरअसल, एमपी में भाजपा अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी है. जिसके लिए सभी जिलों में जिला प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया जाना है.  इस दौरान नेताओं का टेस्ट लिया जाएगा. जिसमें नीट-यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह मोबाइल फोन पहले ही जमा करा लिए जाएंगे. परीक्षा कक्ष के अंदर किसी तरह की जानकारी नेताओं को लेना बंद रहेगी. इसके लिए एक मोबाइल काउंटर बनाया जाएगा, जहां सभी के मोबाइल जमा होंगे और उसके बाद ही उन्हें टेस्ट देना होगा. इस टेस्ट के जरिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की क्षमता को समझना चाहती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी नेताओं को देगी ट्रेनिंग

बीजेपी नेताओं की परीक्षा के बाद उन्हें ट्रेनिंग भी देगी. क्योंकि पहले जिला प्रशिक्षण वर्ग होगा, उसके बाद नेताओं को पोस्ट देस्ट देना होगा. प्रशिक्षण में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्या सीखा, उन्हें पार्टी से संबंधित क्या जानकारी मिली. किस सत्र में कौन सी बात बताई गई. इससे जुड़े सवाल पूछा जाएंगे. खास बात यह है कि परीक्षा के बाद भी भाजपा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दिलाएगी. ताकि भविष्य के हिसाब से नेताओं को तैयार किया जा सके. माना जा रहा है कि बीजेपी इस प्रयोग के जरिए संगठन को मजबूत करने में जुटी है. 

मध्य प्रदेश में अगले साल पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है. ऐसे में भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसलिए एमपी के अलग-अलग जिलों में भाजपा जल्द ही अपने प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां शुरू करने वाली है. 

ये भी पढ़ेंः MP में बड़े पैमाने पर निगम-मंडल नियुक्तियां, कई बड़े चेहरों को मिली जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Politics

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ग्रीन बिल्डिंग सेमिनार में शामिल होंगे सीएम मोहन, एमपी में बदला मौसम, पढ़ें बड़ी खबरें
mp news
MP में बड़े पैमाने पर निगम-मंडल नियुक्तियां, कई बड़े चेहरों को मिली जिम्मेदारी
chhatarpur news
मायके गई पत्नी, पीछे से पिता की खौफनाक करतूत आई सामने,बच्चों की चीखें सुन मचा हंगामा
jabalpur bargi dam accident
तेज आंधी-तूफान...पानी की बीच मंझधार में मौत से बेखबर थे पर्यटक...
Mohan Yadav
शिक्षकों के हित में MP सरकार को सफलता, TET को लेकर SC में याचिका की सुनवाई नियत
gwalior news
ऑटो चालू छोड़ना पड़ा भारी…टॉयलेट गया ड्राइवर, चोर लेकर हुए फरार, फिर ऐसे पकड़े गए
Mohan Yadav
जबलपुर क्रूज हादसा: जान बचाने वाले 15 अगस्त को होंगे सम्मानित, CM मोहन यादव का ऐलान
Mohan Yadav
जबलपुर क्रूज हादसे को लेकर एक्शन मोड में मोहन यादव, पायलट समेत 3 कर्मचारी बर्खास्त
jabalpur news
बच्चों को लगाया गले...बेटी के सिर पर रखा हाथ, क्रूज हादसे के पीड़ितों से मिले सीएम
betul news
शहर की पहचान बनेगा जय स्तंभ, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के बलिदान की दिलाएगा याद