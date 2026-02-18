Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3114008
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

अभी हमको तय करनी एक मंजिल है...विधानसभा में गूंजी ये 5 शायरी, बजट भाषण में दिखा वित्त मंत्री का मजेदार अंदाज

MP Budget: मध्य प्रदेश का बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अलग अंदाज में भी नजर आए. उन्होंने बजट के दौरान शायरी पढ़कर भी अपनी बातें रखी, जिस पर साथी विधायकों ने उनका उत्साह बढ़ाया. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 18, 2026, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट के दौरान पढ़ी शायरियां
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट के दौरान पढ़ी शायरियां

Jagdish Devda Budget Shayari: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश बजट 2026-27 का भाषण देते हुए सदन में जमकर शायरियां भी पढ़ी. उन्होंने करीब 1 घंटे 30 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की है. इसी दौरान उन्होंने घोषणाओं के समय शायरी पढ़कर योजनाओं का जिक्र किया. ऐसे में बजट के दौरान जगदीश देवड़ा का यह अनोखा अंदाज देखा गया. उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए शायरियों के जरिए विपक्ष पर भी निशाना साधा. एक तरफ कांग्रेस विधायकों ने बजट भाषण के दौरान जमकर हंगामा किया वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में शायरियों का तड़का लगाया. 

वित्त मंत्री ने ऐसे की बजट भाषण की शुरुआत 

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट की शुरुआत अनोखे अंदाज में की है. 'प्रजासुखे सुखम राज:, प्रजानाम च हितम-हितम'यानि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है. इसके बाद उन्होंने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया. जहां वह बीच-बीच में शायरियों का तड़का भी लगाते रहे. जगदीश देवड़ा ने बजट के दौरान कहा 'हमारी सरकार जनता के साथ मिलकर 'संकट को समाधान में, मुश्किल को मुमकिन' में और असंभव को संभव में बदलने वाली तस्वीर है.

Add Zee News as a Preferred Source

1. 'हर हाथ को काम, हर उपज को दाम.
नारी को निर्णय का अधिकार, युवाओं के हौसलों का प्रसार. 
अधोसरंचना का विस्तार, हर घर जल आपके द्वार.
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जनकल्याण बेशुमार.'

 2. 'मौजों के थपेड़े से डरकर, जो साहिल पर रुक जाते हैं. 
वो लोग कहां कश्ती अपनी, तूफां में उतारा करते हैं. 

3. 'अन्नदाता के श्रम से खेतों में स्वर्ण निखरता है. उन्नत बीज और तकनीक से भाग्य नया अब सजता है. 
समर्थ किसान और समर्थ डगर की नई कहानी है, धरती पुत्र के स्वाभिमान में विकसित मध्य प्रदेश की कहानी है.

4. 'दीन सबन को लखत है, दीनहि लखै न कोय, जो रहीम दीनहि लखै, दीनबंधु सम होय'

5. 'दृढ़ निश्चय के पवित्र भावों से, स्व नयनों में विश्वास जगा'
लक्ष्य भेदकर आना होगा, अंतस को उकसाना होगा'

6.'पंख ही काफी नहीं होते, आसमान तक पहुंचने के लिए'
जुनून, जज्बा व हौसला भी चाहिए, ऊंची उड़ान के लिए'

7.'आंखों में भावी सपनों की झिल-मिल है. अभी हमको तय करनी एक मंजिल है. 
अंबर तक जाने की अभिलाषाएं हैं, विकसित मध्य प्रदेश की आशायें हैं.'

8.'दीप बन जलते रहे, पुष्प बन खिलते रहे. 
लोक मंगल के लिए चलते रहें-चलतें रहे.

इन लाइनों के साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना बजट भाषण खत्म किया. बजट के दौरान कांग्रेस विधायकों की तरफ से जमकर हंगामा भी किया गया. जबकि वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा बजट पढ़ते रहे, ऐसे में यह बजट चर्चा में बना हुआ है.

ये भी पढ़ेंः MP बजट में आपके लिए क्या-क्या? 10 पॉइंट में जानें वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp budgetJagdish Devda

Trending news

mp news
MP में सड़कों का बिछेगा महाजाल, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30, 900 करोड़ का प्रावधान
MP Budget 2026-27
MP Budget 2026-27: MP पुलिस में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती; 11000 नए आवासों का ऐलान
mp news
सिंहस्थ 2028 के लिए खुला खजाना, सरकार का बड़ा ऐलान, बजट में 13,851 करोड़ का प्रावधान
Jagdish Devda
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए किया बड़ा ऐलान, बजट में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान
MP Budget 2026
MP बजट में किसानों की बल्ले-बल्ले, अन्नदाताओं को मिलेंगे 1 लाख सोलर पंप, हुई घोषणाएं
MP Budget 2026
MP के किसानों को बड़ी सौगात, PM फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपये
MP Crime News
युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, हाथ-पैर तोड़े और प्लायर से उखाड़ दिए नाखून
Katni News
ट्रेन से 4 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू, झारखंड से बहला-फुसलाकर लाया जा रहा था
MP Budget 2026
MP में कांग्रेस ने उठाया कर्ज को लेकर सवाल, बजट से पहले वित्त मंत्री ने दे दिया जवाब
MP Budget 2026
MP Budget: रोजगार की बहार, 50 हजार सरकारी नौकरियां, लाड़ली बहनों-किसानों की उम्मीद