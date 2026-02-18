अभी हमको तय करनी एक मंजिल है...विधानसभा में गूंजी ये 5 शायरी, बजट भाषण में दिखा वित्त मंत्री का मजेदार अंदाज

Jagdish Devda Budget Shayari: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश बजट 2026-27 का भाषण देते हुए सदन में जमकर शायरियां भी पढ़ी. उन्होंने करीब 1 घंटे 30 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की है. इसी दौरान उन्होंने घोषणाओं के समय शायरी पढ़कर योजनाओं का जिक्र किया. ऐसे में बजट के दौरान जगदीश देवड़ा का यह अनोखा अंदाज देखा गया. उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए शायरियों के जरिए विपक्ष पर भी निशाना साधा. एक तरफ कांग्रेस विधायकों ने बजट भाषण के दौरान जमकर हंगामा किया वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में शायरियों का तड़का लगाया.

वित्त मंत्री ने ऐसे की बजट भाषण की शुरुआत

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट की शुरुआत अनोखे अंदाज में की है. 'प्रजासुखे सुखम राज:, प्रजानाम च हितम-हितम'यानि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है. इसके बाद उन्होंने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया. जहां वह बीच-बीच में शायरियों का तड़का भी लगाते रहे. जगदीश देवड़ा ने बजट के दौरान कहा 'हमारी सरकार जनता के साथ मिलकर 'संकट को समाधान में, मुश्किल को मुमकिन' में और असंभव को संभव में बदलने वाली तस्वीर है.

1. 'हर हाथ को काम, हर उपज को दाम.

नारी को निर्णय का अधिकार, युवाओं के हौसलों का प्रसार.

अधोसरंचना का विस्तार, हर घर जल आपके द्वार.

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जनकल्याण बेशुमार.'

2. 'मौजों के थपेड़े से डरकर, जो साहिल पर रुक जाते हैं.

वो लोग कहां कश्ती अपनी, तूफां में उतारा करते हैं.

3. 'अन्नदाता के श्रम से खेतों में स्वर्ण निखरता है. उन्नत बीज और तकनीक से भाग्य नया अब सजता है.

समर्थ किसान और समर्थ डगर की नई कहानी है, धरती पुत्र के स्वाभिमान में विकसित मध्य प्रदेश की कहानी है.

4. 'दीन सबन को लखत है, दीनहि लखै न कोय, जो रहीम दीनहि लखै, दीनबंधु सम होय'

5. 'दृढ़ निश्चय के पवित्र भावों से, स्व नयनों में विश्वास जगा'

लक्ष्य भेदकर आना होगा, अंतस को उकसाना होगा'

6.'पंख ही काफी नहीं होते, आसमान तक पहुंचने के लिए'

जुनून, जज्बा व हौसला भी चाहिए, ऊंची उड़ान के लिए'

7.'आंखों में भावी सपनों की झिल-मिल है. अभी हमको तय करनी एक मंजिल है.

अंबर तक जाने की अभिलाषाएं हैं, विकसित मध्य प्रदेश की आशायें हैं.'

8.'दीप बन जलते रहे, पुष्प बन खिलते रहे.

लोक मंगल के लिए चलते रहें-चलतें रहे.

इन लाइनों के साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना बजट भाषण खत्म किया. बजट के दौरान कांग्रेस विधायकों की तरफ से जमकर हंगामा भी किया गया. जबकि वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा बजट पढ़ते रहे, ऐसे में यह बजट चर्चा में बना हुआ है.

