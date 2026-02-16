उमंग सिंघार के बंगले पर जुटेंगे कांग्रेस के विधायक, बजट सत्र में श्वेत पत्र की मांग करेगा विपक्ष

MP Politics News: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है. इस बार भी सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं. वहीं बजट से पहले कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है. जिसके लिए आज शाम को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर कांग्रेस विधायक जुटने वाले हैं. उमंग सिंघार ने सरकारी निवास पर शाम 7 बजकर 30 मिनट पर कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है. इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि कर्ज पर कांग्रेस विधायक इस बार श्वेत पत्र की मांग करेंगे.

कर्ज पर श्वेत पत्र की मांग

इस बार कांग्रेस ने सरकार से कर्ज पर श्वेत पत्र की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि हम चाहते है कर्ज को लेकर सरकार श्वेत पत्र लेकर आए. इसलिए विपक्ष इस बार सरकार से यही मांग करता है. उमंग सिंघार के आवास पर होने वाली बैठक में आज इसी रणनीति पर चर्चा होने वाली है. माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष सरकार को कर्ज के मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी में दिख रहा है.

उमंग सिंघार बोले-जनता के मुद्दे जरूरी

उमंग सिंघार ने कहा बजट सत्र में कई ऐसे मुद्दे है जो आम जानता से जुड़े है, किसानों को लेकर भारत सरकार की आयात नीति है, उससे मध्य प्रदेश के किसानों को नुकसान हो रहा है, चाहे युवाओ को जो आत्म निर्भर करने वादा किया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए. महिला अत्याचार प्रदेश में चरम है, दूषित पानी से प्रदेश में लोगों की मौत हो रही है. गर्मी शुरू होने से पहले ही जल संकट भी दिख रहा है. कर्जे पर कर्जा सरकार ले रही है, उन योजनाओं के लिए कर्जा ले रही जिससे केवल इनका फायदा हो. प्रदेश में क्या स्थिति है, हर वर्ग को न्याय चाहिए है, इन सब मुद्दों और जानता की बात हम मजबूती से सदन में उठाएंगे.

बता दें कि मध्य प्रदेश का बजट सत्र 18 फरवरी को आने वाला है, वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करेंगे, ऐसे में बजट को लेकर सरकार को अभी से घेरने की तैयारी में कांग्रेस दिख रही है. वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायकों की बैठक भी जल्द ही हो सकती है, जिसमें विपक्ष के सवालों और आरोपों पर पलटवार की योजना बनेगी.

