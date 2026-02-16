Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3111265
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

उमंग सिंघार के बंगले पर जुटेंगे कांग्रेस के विधायक, बजट सत्र में श्वेत पत्र की मांग करेगा विपक्ष

MP Budget Session: उमंग सिंघार के घर पर सोमवार के दिन कांग्रेस विधायकों की बैठक रखी गई है, विधानसभा के बजट सत्र को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उमंग सिंघार के आवास पर होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक
उमंग सिंघार के आवास पर होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक

MP Politics News: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है. इस बार भी सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं. वहीं बजट से पहले कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है. जिसके लिए आज शाम को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर कांग्रेस विधायक जुटने वाले हैं. उमंग सिंघार ने सरकारी निवास पर शाम 7 बजकर 30 मिनट पर कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है. इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि कर्ज पर कांग्रेस विधायक इस बार श्वेत पत्र की मांग करेंगे. 

कर्ज पर श्वेत पत्र की मांग 

इस बार कांग्रेस ने सरकार से कर्ज पर श्वेत पत्र की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि हम चाहते है कर्ज को लेकर सरकार श्वेत पत्र लेकर आए. इसलिए विपक्ष इस बार सरकार से यही मांग करता है. उमंग सिंघार के आवास पर होने वाली बैठक में आज इसी रणनीति पर चर्चा होने वाली है. माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष सरकार को कर्ज के मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी में दिख रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः टेकऑफ के दौरान लड़खड़ाया CM मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, 36 सेकंड तक अटकी रही जान

उमंग सिंघार बोले-जनता के मुद्दे जरूरी 

उमंग सिंघार ने कहा बजट सत्र में कई ऐसे मुद्दे है जो आम जानता से जुड़े है, किसानों को लेकर भारत सरकार की आयात नीति है, उससे मध्य प्रदेश के किसानों को नुकसान हो रहा है, चाहे युवाओ को जो आत्म निर्भर करने वादा किया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए. महिला अत्याचार प्रदेश में चरम है, दूषित पानी से प्रदेश में लोगों की मौत हो रही है. गर्मी शुरू होने से पहले ही जल  संकट भी दिख रहा है. कर्जे पर कर्जा सरकार ले रही है, उन योजनाओं के लिए कर्जा ले रही जिससे केवल इनका फायदा हो. प्रदेश में क्या स्थिति है, हर वर्ग को न्याय चाहिए है, इन सब मुद्दों और जानता की बात हम मजबूती से सदन में उठाएंगे.

बता दें कि मध्य प्रदेश का बजट सत्र 18 फरवरी को आने वाला है, वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करेंगे, ऐसे में बजट को लेकर सरकार को अभी से घेरने की तैयारी में कांग्रेस दिख रही है. वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायकों की बैठक भी जल्द ही हो सकती है, जिसमें विपक्ष के सवालों और आरोपों पर पलटवार की योजना बनेगी. 

ये भी पढ़ेंः गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका! उज्जैन व्यापार मेले में रोड टैक्स पर 50% की छूट...

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Budget SessionMP Politics

Trending news

Narmadapuram news
MP की ये जेल बनी देश की पहली सैटेलाइट निगरानी वाली! बंदियों पर हर पल पर GPS की नजर
Vishnu Deo Sai
CM विष्णुदेव साय ने भगवान राजीव लोचन-कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में की पूजा
gold and silver rate today
मध्यप्रदेश के बाजारों में आज सुस्त पड़ गए सोना-चांदी, खरीदारी के लिए अच्छा मौका
ujjain news
रोज सुबह 4 बजे… लेकिन आज दोपहर में होगी साल में सिर्फ एक बार होने वाली भस्मारती
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, पढ़ें 16 फरवरी की खबरें
cm mohan yadav
टेकऑफ के दौरान लड़खड़ाया CM मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, 36 सेकंड तक अटकी रही जान
chhatarpur news
'बाप तो बाप होता है...' T-20 क्रिकेट में PAK की हार पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान
Budget session of Madhya Pradesh Legislative Assembly
आज से शुरू होगा MP विधानसभा का बजट सत्र, वित्त मंत्री इस दिन पेश करेंगे पेपरलेस बजट
Chhattisgarh famous youtuber village
देश का पहला यू-ट्यूबर गांव तुलसी अब वीरान, हमर फ्लिक्स स्टूडियो पर लगा ताला...
cg raipur news
जेल से बाहर आते ही आरोपी ने शिकायतकर्ता की ली जान, सिर, चेहरे, सीने पर किए कई वार