खजुराहो से चलेगी 2 दिन MP की सरकार, ट्रेन से रवाना हुए मंत्री, 5 मंत्रियों के विभागों का रिव्यू करेंगे CM

MP News: सीएम मोहन यादव खजुराहो में कैबिनेट की बैठक करेंगे, जिसके लिए मंत्रियों का खजुराहो पहुंचना शुरू हो गया है. कई मंत्री ट्रेन से भी खजुराहो के लिए रवाना हुए हैं. वहीं सीएम मोहन यादव भी खजुराहो से ही मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करेंगे. बताया जा रहा है कि यहां कैबिनेट बैठक के अलावा कई मंत्रियों के साथ और भी बैठके होगी, जिसके लिए विभागों से जुड़े अधिकारी भी बैठक में पहुंचने शुरू हो गए हैं. यानि पूरे 2 दिनों तक सरकारी तंत्र का अमला यही पर रहने वाला है, ऐसे में एमपी की सरकार दो दिनों तक खजुराहो से ही चलने ही वाली है.

तीन सालों की योजना बनेगी

सीएम मोहन यादव खजुराहो में अपने मंत्रिमंडल के प्रमुख विभागों की व्यापक समीक्षा शुरू कर रहे हैं, दो दिन के प्रवास के दौरान मंत्रालय से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों के पिछले दो सालों के कामों और अगले तीन सालों की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. रविवार देर रात मुख्यमंत्री यादव के साथ कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री खजुराहो पहुंच चुके हैं, जबकि बाकि के मंत्री सोमवार को यहां पहुंचेंगे, 9 दिसंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे. कई मंत्री ट्रेनों से खजुराहो के लिए रवाना हो गए थे, जो रात में ही यहां पहुंच गए थे.

इन मंत्रियों के विभागों का होगा रिव्यू

कैलाश विजयवर्गीय

विजय शाह

गोविंद सिंह राजपूत

करण सिंह वर्मा

इंदर सिंह परमार

चैतन्य काश्यप

खजुराहो प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व, कुटनी रिसॉर्ट डैम और रनेह फॉल का भी भ्रमण करेंगे, रविवार रात भोपाल से खजुराहो ट्रेन से रवाना होते समय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट ने यात्रा के दौरान भजन भी गाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा, क्योंकि मंत्री ट्रेन में भजन गाते नजर आ रहे हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 9 दिसंबर को छतरपुर के राजनगर के सती की मढ़िया में आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे.इस दौरान वे प्रदेश की 1.26 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में दिसंबर माह की किस्त सीधे ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री सम्मेलन में महिलाओं से सीधा संवाद भी करेंगे.

