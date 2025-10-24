भगवान श्रीराम का बिहार से कुछ अलग संबंध... MP CM मोहन यादव ने सुनाई रोचक कहानी

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अब जोर पकड़ रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को बगहा में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए कार्य कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने की राजनीति कर रही है. एक ही परिवार से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए?

मोहन यादव ने कहा कि हमारी पार्टी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता से प्रेरणा लेते हुए गरीबों की मदद के लिए सदैव तत्पर है. बदलते दौर में बिहार बदल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में एयरपोर्ट बनवाया. बिहार में महादलित आयोग और ओबीसी आयोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की ही देन हैं.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बिहार के लोगों का भगवान राम से कुछ अलग संबंध है. यहां के सीतामढ़ी से माता सीता का नाम जुड़ता है. भगवान श्रीराम बिहार के दामाद हैं. भगवान श्रीराम और कृष्ण के नाम से ही दुनिया में भारत की पहचान है. कांग्रेस ने वर्षों तक भगवान श्रीराम के जन्म स्थान पर प्रश्न उठाए. उनकी पार्टी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट तक में राम मंदिर के विरोध में पक्ष रखा और राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर जिस तरह सुदर्शन चक्र था, उसी तरह आज बिहार की जनता के हाथों में वोट की ताकत है. बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर रखने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत बनाने के लिए बिहार के लोगों को इस वोट रूपी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करना है. इस विधानसभा चुनाव में बिहार से महागठबंधन को उखाड़ फेंकना है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)