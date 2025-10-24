Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2973886
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

भगवान श्रीराम का बिहार से कुछ अलग संबंध... MP CM मोहन यादव ने सुनाई रोचक कहानी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को बगहा में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों का भगवान राम से कुछ अलग संबंध है. यहां के सीतामढ़ी से माता सीता का नाम जुड़ता है. भगवान श्रीराम बिहार के दामाद हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 24, 2025, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भगवान श्रीराम का बिहार से कुछ अलग संबंध... MP CM मोहन यादव ने सुनाई रोचक कहानी

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अब जोर पकड़ रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को बगहा में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए कार्य कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने की राजनीति कर रही है. एक ही परिवार से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए?

मोहन यादव ने कहा कि हमारी पार्टी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता से प्रेरणा लेते हुए गरीबों की मदद के लिए सदैव तत्पर है. बदलते दौर में बिहार बदल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में एयरपोर्ट बनवाया. बिहार में महादलित आयोग और ओबीसी आयोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की ही देन हैं.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बिहार के लोगों का भगवान राम से कुछ अलग संबंध है. यहां के सीतामढ़ी से माता सीता का नाम जुड़ता है. भगवान श्रीराम बिहार के दामाद हैं. भगवान श्रीराम और कृष्ण के नाम से ही दुनिया में भारत की पहचान है. कांग्रेस ने वर्षों तक भगवान श्रीराम के जन्म स्थान पर प्रश्न उठाए. उनकी पार्टी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट तक में राम मंदिर के विरोध में पक्ष रखा और राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर जिस तरह सुदर्शन चक्र था, उसी तरह आज बिहार की जनता के हाथों में वोट की ताकत है. बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर रखने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत बनाने के लिए बिहार के लोगों को इस वोट रूपी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करना है. इस विधानसभा चुनाव में बिहार से महागठबंधन को उखाड़ फेंकना है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

Mohan Yadav

Trending news

indore news
रैगिंग के कारण 4 महीने में मेडिकल छात्रा का घटा 22 किलो वजन, अस्पताल में इलाज जारी
Chhattisgarh
सोशल मीडिया, ब्यूटीशियन, ब्लैकमेलिंग.. IPS अफसर और SI की पत्नी के बीच क्या है कहानी?
chhattisgarh news
'पति-ससुर सब मिलकर प्रताड़ित कर रहे', नवविवाहिता ने मौत से पहले बनाया वीडियो
CG News
पिता के जायदाद पर बेटी का कितना अधिकार? ये तारीख तय करेगा पैतृक संपत्ति पर आपका हक
jabalpur news
देवर ने भाभी-भैया से मांगी थी हिस्सेदारी, मना करने पर कर दिया कांड, इलाके में दहशत
carbide gun
वायरल कार्बाइड गन कैसे बनी काल! फोड़ दी बच्चों की आंख; जुगाड़ी बम से हो जाएं सावधान
mp attendance
एमपी हाईकोर्ट पहुंचा ई-अटेंडेंस विवाद, 30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
Latest Shahdol News in Hindi
ए पॉजिटिव ब्लड न मिलने से गई 20 वर्षीय युवक की जान; सर्जन ने कहा हमारी गलती नहीं...
ISIS
CA की तैयारी कर रहा ISIS आतंकी भोपाल से गिरफ्तार, दिल्ली के साथी संग रची बड़ी साजिश
Indore Airport
चौथे पायदान पर फिसला इंदौर हवाई अड्डा! टॉप रैंक एयरपोर्ट की देखें पूरी लिस्ट