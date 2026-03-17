MP में कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के लिए अभी से सर्तक, पूर्व मंत्री बोले-सभी विधायक एकजुट, क्यों बढ़ी टेंशन ?

Rajyasabha Election Cross Voting: मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी से सर्तक नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान एमपी के सभी विधायकों से संपर्क में बना हुआ है.
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MP Politics: मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में राज्यसभा की तीन सीटें खाली होने वाली हैं. जिन के लिए अप्रैल-मई में चुनावी प्रक्रिया हो सकती है. मध्य प्रदेश में विधायकों के संख्याबल के हिसाब से बीजेपी को दो और कांग्रेस को एक सीट मिलने की संभावना है. लेकिन, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में हरियाणा, ओडिशा और बिहार में जिस तरह से कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबरें आई हैं. उससे मध्य प्रदेश में भी अभी से सियासी हलचल शुरू हो चुकी हैं. क्योंकि एमपी में भी क्रॉस वोटिंग की चर्चा अभी से सियासी गलियारों में चल रही हैं. बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायकों से संपर्क में बना हुआ है. इस बात की जानकारी कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री ने दी है.
एमपी में कांग्रेस पार्टी अलर्ट
राज्यसभा चुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस अलर्ट मोड पर आ गई है. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है 'राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश नेतृत्व सतर्क है,एमपी में कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं. जबकि कांग्रेस आलाकमान भी एमपी के सभी विधायकों के संपर्क में बने हुए हैं. राज्यसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर बनी है. फिलहाल कांग्रेस के पास 65 विधायक हैं. लेकिन, दो विधायकों पर संशय है. क्योंकि निर्मला सप्रे लगातार बीजेपी के मंच पर नजर आ रही हैं और मुकेश मल्होत्रा की सदस्यता पर सस्पेंस बना हुआ है' माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सभी विधायकों से चर्चा करेगी.
दिग्विजय सिंह की सीट हो रही खाली
दरअसल, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सीट अप्रैल के महीने में खाली हो रही है. वहीं बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्च कुरियन की सीट भी खाली होगी. दिग्विजय सिंह ने लगातार तीसरी बार राज्यसभा जाने से इंकार कर दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी किसी नए चेहरे को इस बार मौका देने वाली है. लेकिन, जिस तरह से हरियाणा, बिहार और ओडिशा में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है. उससे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ती दिख रही है. माना जा रहा है कि इस मामले में एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी लगातार नजर बनाकर चल रहे हैं, जहां वह कांग्रेस आलाकमान से भी मुलाकात कर सकते हैं.
एमपी में क्यों कांग्रेस की टेंशन
दरअसल, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटें खाली होगी. 230 विधायकों वाले सदन में बीजेपी के पास 164 विधायक हैं. जबकि कांग्रेस के पास फिलहाल 65 विधायक हैं. 1 विधायक भारत आदिवासी पार्टी से है. राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58-58 विधायकों की जरूरत पड़ेगी. बीजेपी आसानी से 2 सीटें जीत जाएगी. जबकि कांग्रेस एक सीट जीतने की स्थिति में है. लेकिन, अगर तीसरा प्रत्याशी मैदान में आता हो मुकाबला रोचक होगा. क्योंकि कांग्रेस की बीना से विधायक निर्मला सप्रे पहले से ही बीजेपी के साथ दिख रही है. जिससे कांग्रेस विधायकों की संख्या 64 ही नजर आती है. एक और विधायक मुकेश मल्होत्रा का मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है. ऐसे में अगर कांग्रेस के 5 से 6 विधायक भी इधर के उधर हुए तो सीट फंस सकती है. यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अभी से मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक्टिव है.
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