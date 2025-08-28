MP Politics: भोपाल में आज गरजेगी कांग्रेस, जीतू-उमंग समेत सड़कों पर उतरेंगे बड़े नेता
MP-Politics

MP Politics: भोपाल में आज गरजेगी कांग्रेस, जीतू-उमंग समेत सड़कों पर उतरेंगे बड़े नेता

Congress Protest Today in Bhopal: भोपाल में आज कांग्रेस 'वोट चोरी' के मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 28, 2025, 12:27 PM IST
भोपाल में आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन
भोपाल में आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन

MP Politics: वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी मुखर नजर आ ही है. जबलपुर के बाद अब आज राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरने वाले हैं, भोपाल में आज कांग्रेस ने 'वोट चोरी' के मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी की है, जबकि कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत किया जाएगा. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करेंगे, जिसमें एमपी कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी शामिल हो सकते हैं. बता दें कि इससे पहले कल जबलपुर में भी कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए थे. 

भोपाल के कहा होगा प्रदर्शन 

कांग्रेस का यह पैदल मार्च रोशनपुरा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरेगा. जिसमें भोपाल के आसपास के जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल होंगे. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार ने जनता के जनादेश के साथ छल किया है, 2023 के विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा ने सरकार बनाई हो, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि यह जीत लोकतांत्रिक मर्यादाओं और नैतिकता के विरुद्ध है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से वोट चोरी हुई थी. पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन कार्यकर्ताओं को सम्मान देने, जनता को जागरूक करने और सरकार को आईना दिखाने का प्रयास होगा. 

ये भी पढ़ेंः MP में बंपर मूंग खरीदी, हर दिन 100 करोड़ ट्रांसफर, फिर भी किसानों को 10 दिन की देरी!

वहीं भोपाल में आज होने वाला कांग्रेस का यह प्रदर्शन  एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है, मिशन-2028 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस इसे जनता से सीधा जुड़ाव बताकर आगामी समय में और तेज आंदोलनों की चेतावनी दे रही है. वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए भोपाल में पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है. जिन मार्गों से कांग्रेस का प्रदर्शन होना है, वहां पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है. 

बता दें कि कांग्रेस में हाल ही में हुई जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद कई जिलों में विरोध भी दिखा था. लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस विरोध के जरिए पार्टी की एकजुटता की बात भी बताने की कोशिश करेगी. ऐसे में यहां बड़ा प्रदर्शन आज किया जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटेगी मोहन सरकार, न अविश्वास, न खरीद-फरोख्त !

MP Politics

;