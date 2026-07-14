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पेपर लीक के खिलाफ इंदौर से भोपाल तक MP कांग्रेस का साइक्लोथॉन, 200KM की साइकिल यात्रा पर निकले पटवारी, इन रास्तों पर जाने से बचें

MP Congress Cyclothon: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इंदौर से भोपाल तक दो दिवसीय Gen-Z Cyclothon की शुरुआत की है. प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 2,000 से ज्यादा साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाकर भोपाल पहुंचेंगे.

Written ByPooja
Published: Jul 14, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:01 AM IST
पेपर लीक के खिलाफ इंदौर से भोपाल तक MP कांग्रेस का साइक्लोथॉन, 200KM की साइकिल यात्रा पर निकले पटवारी, इन रास्तों पर जाने से बचें

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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