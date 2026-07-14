/पेपर लीक के खिलाफ इंदौर से भोपाल तक MP कांग्रेस का साइक्लोथॉन, 200KM की साइकिल यात्रा पर निकले पटवारी, इन रास्तों पर जाने से बचें

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MP Congress Cyclothon: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार के इंदौर से भोपाल तक दो दिवसीय साइक्लोथॉन (Gen-Z Cyclothon) की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर से की है. यह यात्रा नीट-यूजी परीक्षा में कथित धांधली, सीबीएसई परीक्षा गड़बड़ी, पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है. यह अभियन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और खुद साइकिल चलाकर दो दिनों में इंदौर से भोपाल तक का सफर तय करेंगे.
कांग्रेस के मुताबिक, इस साइक्लोथॉन का उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना, उन्हें जागरूक करना और यात्रा के दौरान छात्रों व उनके अभिभावकों से सीधे संवाद करना है. साइकिल रैली आज 14 जुलाई को सुबह करीब 8 बजे इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) के पास RNT (रवींद्रनाथ टैगोर) मार्ग से शुरू हुई. इंदौर का यह इलाका शैक्षणिक संस्थानों के लिए शहर का मुख्य केंद्र माना जाता है.
हर जिले से 500 साइकिल चालक यात्रा में होंगे शामिल
इंदौर से भोपाल के रास्ते में पड़ने वाले हर जिले से लगभग 500 साइकिल चालक इस यात्रा में शामिल होंगे. इस तरह, इंदौर, देवास, सीहोर और भोपाल जिलों के प्रतिभागियों को मिलाकर 2,000 से ज्यादा साइकिल चालकों का एक बड़ा समूह बनेगा. जीतू पटवारी भी इन सभी साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाते हुए भोपाल पहुंचेंगे. इंदौर से शुरू होकर यात्रा पहले दिन सीहोर जिले के आष्टा शहर पहुंचेगी. सभी प्रतिभागी आज रात आष्टा के गोकुलधाम मैरिज गार्डन में आराम करेंगे. इसके बाद साइकिल यात्रा का दूसरा चरण अगले दिन 15 जुलाई को कोठरी शहर से फिर शुरू होगा.
ट्रैफिक का रूट बदला जा सकता है
रैली इंदौर से शुरू होकर देवास, आष्टा और सीहोर होते हुए भोपाल पहुंचेगा. रास्ते में कई जगहों पर ट्रैफिक का रूट बदला जा सकता है. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे रैली के दौरान दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें और प्रभावित रास्ते पर निकलने से पहले ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी देख लें. जुलूस के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके अलावा, लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए मुख्य चौराहों और संवेदनशील इलाकों में ट्रैफिक पुलिस को खास तौर पर तैनात किया गया है.
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