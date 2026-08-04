/दिल्ली में MP कांग्रेस की अहम बैठक, जीतू पटवारी समेत कई नेता होंगे शामिल, कई जिलाध्यक्षों की कुर्सी पर संकट!

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मध्य प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और भविष्य की राजनीतिक रणनीतियां तय करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 4 अगस्त को दिल्ली में एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है. इस बैठक में राज्य के शीर्ष नेतृत्व को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है ताकि राज्य में पार्टी की जमीनी स्थिति और संगठनात्मक गतिविधियों का विस्तार से आकलन किया जा सके. बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, राज्य कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और राज्य के सभी सह-प्रभारी शामिल हैं. बैठक के दौरान हाईकमान राज्य में पार्टी के हालिया प्रदर्शन, संगठनात्मक मजबूती, जिला और ब्लॉक स्तर पर चल रही गतिविधियों और नेताओं के बीच एकता के स्तर पर विस्तार से चर्चा करेगा. साथ ही जिला अध्यक्षों के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी. उनके कामकाज की रिपोर्ट के आधार पर कुछ जिला अध्यक्षों को हटाने की तैयारी चल रही है.
दिल्ली में एमपी कांग्रेस की अहम बैठक
बैठक में आने वाले चुनावों की तैयारियों, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा जरूरी संगठनात्मक बदलाव लागू करने, पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने के लिए एक रोडमैप भी तैयार किया जा सकता है. कांग्रेस आलाकमान द्वारा बुलाई गई यह बैठक मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और भविष्य की राजनीतिक रणनीति तय करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है. बैठक के बाद अहम फैसलों और संभावित संगठनात्मक बदलावों को लेकर अटकलें भी तेज हो सकती हैं.
पहले भी हो चुकी है बैठक
दिल्ली में आज होने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस की समीक्षा बैठक से पहले कांग्रेस आलाकमान ने 28 जनवरी 2026 को राज्य के शीर्ष नेताओं के साथ एक अहम बैठक भी की थी. इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राज्य प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और विपक्ष के नेता उमंग सिंघार समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे. बैठक में पार्टी संगठन की स्थिति, जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी की सक्रियता और संगठन को मजबूत करने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई थी. आलाकमान ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, पार्टी कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के निर्देश दिए थे.
बैठक में लिए जा सकते हैं अहम फैसले!
इसके अलावा अप्रैल 2026 में भोपाल में PCC स्तर पर जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा बैठक हुई थी. माना जा रहा है कि 4 अगस्त को होने वाली समीक्षा बैठक में इन फैसलों पर हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा. साथ ही संगठन-निर्माण अभियान, जिला अध्यक्षों के कामकाज, चुनाव की तैयारियों और संगठन में संभावित फेरबदल को लेकर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं.
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