/दिल्ली में MP कांग्रेस की अहम बैठक, जीतू पटवारी समेत कई नेता होंगे शामिल, कई जिलाध्यक्षों की कुर्सी पर संकट!

मध्य प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और भविष्य की राजनीतिक रणनीतियां तय करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 4 अगस्त को दिल्ली में एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है. इस बैठक में राज्य के शीर्ष नेतृत्व को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है ताकि राज्य में पार्टी की जमीनी स्थिति और संगठनात्मक गतिविधियों का विस्तार से आकलन किया जा सके. बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, राज्य कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और राज्य के सभी सह-प्रभारी शामिल हैं. बैठक के दौरान हाईकमान राज्य में पार्टी के हालिया प्रदर्शन, संगठनात्मक मजबूती, जिला और ब्लॉक स्तर पर चल रही गतिविधियों और नेताओं के बीच एकता के स्तर पर विस्तार से चर्चा करेगा. साथ ही जिला अध्यक्षों के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी. उनके कामकाज की रिपोर्ट के आधार पर कुछ जिला अध्यक्षों को हटाने की तैयारी चल रही है.