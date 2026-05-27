MP में पूर्व मंत्री ने उठाई दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजने की मांग, कमलनाथ भी दावेदार

MP Politics: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं. इस बीच कांग्रेस में एक बार फिर से पूर्व सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजने की मांग उठी है. जबकि दिग्विजय सिंह ने इस बार राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. उनका राज्यसभा में दूसरा कार्यकाल खत्म हो रहा है. जिससे सीट खाली हो रही है. बता दें कि कांग्रेस की एक सीट के लिए कई नेताओं की दावेदारी दिख रही है. जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है.

पीसी शर्मा ने उठाई मांग

दरअसल, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को फिर से राज्यसभा भेजने की मांग उठाई है. पीसी शर्मा का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी को एक बार फिर से दिग्विजय सिंह को ही राज्यसभा भेजना चाहिए. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को हाईकमान से चर्चा के बाद ही इसका निर्णय लेना चाहिए. इसलिए जल्द ही कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी. हालांकि पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपना फैसला खुद लेंगे.'

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कमलनाथ समेत ये नेता दावेदार

एमपी में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हुई हैं. जिसमें से 1 सीट कांग्रेस को मिलना तय मानी जा रही है. इस सीट पर कई सीनियर नेता दावेदार दिख रहे हैं. जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम भी सबसे मजबूत माना जा रहा है. वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नाम भी राज्यसभा की रेस में शामिल है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कमलनाथ के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है.

दिग्विजय सिंह ने किया था इंकार

दरअसल, दिग्विजय सिंह लगातार 2 बार से एमपी से राज्यसभा सांसद चुने जा रहे हैं. लेकिन वह तीसरी बार उच्च सदन में जाने से इंकार कर चुके हैं. दिग्विजय सिंह ने अपनी जगह किसी दूसरे चेहरे को मौका दिए जाने की बात कही थी. लेकिन अब पीसी शर्मा ने फिर से दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजने की मांग उठाई है. बता दें कि कांग्रेस को राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरुरत होगी. फिलहाल पार्टी के पास 62 विधायक हैं. ऐसे में एमपी के सियासी गलियारों में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की चर्चा अभी से चल रही है. ऐसे में पार्टी किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना चाहती है, जिससे पार्टी में एकजुटता बनी रहे.

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