'मेरे पुत्र समान हैं...', एमपी कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर बोले दिग्विजय सिंह, सरकार पर भी दागे सवाल

कांग्रेस का मूल नैरेटिव

वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जितने ट्रस्ट एक रुपए में दिए जाते हैं, कितनी भी करोड़ की संपत्ति एक रुपए में लीज पर दी जाती है, वह सब आरएसएस बीजेपी के ही क्यों होते हैं? राम जन्मभूमि का ट्रस्ट नरेंद्र मोदी ने ही तो सरकारी बनाया था. वहां 200 करोड़ रुपए की लूट के तो प्रमाण मिल गए तो अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी का मूल नैरेटिव सिर्फ एक है कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार, मंत्रियों के भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को जनता के सामने ला रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा है फिर मौन हैं.