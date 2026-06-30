'मेरे पुत्र समान हैं...', एमपी कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर बोले दिग्विजय सिंह, सरकार पर भी दागे सवाल

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MP Congress News: मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का माहौल तेज हो गया है. कांग्रेस ने संगठन में एकजुटता का दावा करते हुए मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही पार्टी के अंदर चल रही आपसी मतभेद की चर्चाओं को खारिज करते हुए इसे विरोधियों की साजिश बताया गया है. बता दें कि भोपाल में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया.
वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में एक है और जितनी भी शिकायतें हमारे पास आई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार के उनका भूमि प्रेम की, उस सब की पूरी जांच हम लोग भी कर रहे हैं और पूरे तरीके से हम उसकी आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह में अंदर कोई विवाद है.
पुत्र समान हैं- दिग्विजय
इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जीतू पटवारी मेरे पुत्र समान हैं और मुझे 50 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में हो गए हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो क्या, किसी और कांग्रेस के नेता के खिलाफ भी मैं दलाल शब्द का उपयोग नहीं कर सकता. उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर तरह से कांग्रेस पार्टी एक है, सुदृढ़ है और दृढ़ता से हम मुख्यमंत्री के परिवार के जितने भी भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं, उनको उजागर करके रहेंगे.
कांग्रेस पार्टी एकजुट है
दिग्विजय सिंह का कहना है कि मैंने उज्जैन में यह भी कहा था कि हम थोड़ा और रिसर्च भी कर रहे हैं. उनकी कंपनियों के बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं. उसमें भी हम पता लगा रहे हैं कि किस प्रकार से कंपनियों के माध्यम से इन्होंने हेराफेरी की है. इसलिए आपके बीच में जो भ्रम था, उसको मैं दूर करने के लिए आया हूं और जो भी कार्यक्रम हमारे आज प्रदेश की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने तय किए हैं, उसको हम लोग एकजुट होकर पूरा करेंगे.
कांग्रेस का मूल नैरेटिव
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जितने ट्रस्ट एक रुपए में दिए जाते हैं, कितनी भी करोड़ की संपत्ति एक रुपए में लीज पर दी जाती है, वह सब आरएसएस बीजेपी के ही क्यों होते हैं? राम जन्मभूमि का ट्रस्ट नरेंद्र मोदी ने ही तो सरकारी बनाया था. वहां 200 करोड़ रुपए की लूट के तो प्रमाण मिल गए तो अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी का मूल नैरेटिव सिर्फ एक है कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार, मंत्रियों के भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को जनता के सामने ला रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा है फिर मौन हैं.
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