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'मेरे पुत्र समान हैं...', एमपी कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर बोले दिग्विजय सिंह, सरकार पर भी दागे सवाल

Digvijay Singh Statement: मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की बात कही है. दिग्विजय सिंह ने पार्टी के एकजुट होने का दावा किया है. इसके अलावा उन्होंने जीतू पटवारी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

Written ByRanjan BhagatEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 30, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:47 PM IST
'मेरे पुत्र समान हैं...', एमपी कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर बोले दिग्विजय सिंह, सरकार पर भी दागे सवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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