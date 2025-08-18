MP में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर बगावत, गुना-रीवा-इंदौर में विरोध, कई नेताओं के इस्तीफे
MP में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर बगावत, गुना-रीवा-इंदौर में विरोध, कई नेताओं के इस्तीफे

MP Congress District Presidents: मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद कई जिलों में विरोध देखा जा रहा है. इस बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है, जबकि पार्टी भी डैमेज कंट्रोल में जुटी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:01 AM IST
एमपी कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद डैमेज कंट्रोल शुरू
एमपी कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद डैमेज कंट्रोल शुरू

MP Congres Jila Adhyaksh: मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. शनिवार को जिलाध्यक्षों को ऐलान के बाद से ही कई जिलों में विरोध भी देखा जा रहा है. गुना, इंदौर, रीवा, देवास समेत आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का विरोध देखा जा रहा है. कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत यह नियुक्तियां की हैं. दरअसल, कांग्रेस ने कई सीनियर विधायक जैसे ओमकार सिंह मरकाम, जयवर्धन सिंह जैसे नेताओं को भी जिलाध्यक्ष बनाया है, जिससे पार्टी में एक धड़ा यह कहते हुए विरोध कह रहा है कि जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उन्हें जिलाध्यक्ष बनाकर उनका कद कम करने की कोशिश कर रही है. हालांकि जीतू पटवारी लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं. 

गुना-डिंडौरी में सबसे ज्यादा विरोध 

कांग्रेस के युवा विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को गुना जिले में कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बनाया है, सबसे ज्यादा विरोध यही देखा जा रहा है. गुना में कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका गया है. जयवर्धन सिंह के समर्थक इसे उनका कद करने की साजिश बता रहे हैं. हालांक दिल्ली से भोपाल पहुंचे जयवर्धन सिंह से जब इस मामले पर सवाल किाय तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि सबसे मजबूत नेता को ही अध्यक्ष बनाना है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे निभाऊंगा. वहीं डिंडौरी में भी इसी तरह का विरोध दिख रहा है. दरअसल, डिंडौरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम को जिलाध्यक्ष बनाया गया है. वह चार बार के विधायक हैं और मंत्री रह चुके हैं और बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं. ऐसे में डिंडौर में भी विरोध दिख रहा है. 

ये भी पढ़ेंः MP कांग्रेस ने इन जिलों में महिलाओं को बनाया जिलाध्यक्ष, 71 में से 4 को जिम्मेदारी

उज्जैन, बुरहानपुर, भोपाल में इस्तीफे 

वहीं कई जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों ने पार्टी भी छोड़ी है. इंदौर में संभागीय प्रवक्ता सन्नी राजपाल, रीवा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अशफाक अहमद, देवास में गौतम बंटू गुर्जर, भोपाल में मोनू सक्सेना ने इस्तीफा दिया है. इसके अलावा सतना, उज्जैन और बुरहानपुर में भी नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं. सतना में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाह और उज्जैन में महेश परमार को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं. क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन्हें ही लगातार हर पद दिया जा रहा है. जिससे पार्टी के नेताओं में असंतोष दिख रहा है. 

जीतू पटवारी का डैमेज कंट्रोल

वहीं लगातार विरोध के बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं. उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के विचारों को घर-घर तक पहुंचाना है. इसलिए हम लगातार काम कर रहे हैं. संगठन ने कई बातों को ध्यान में रखकर ही नियुक्तियां की हैं. अब एक ही लक्ष्य है 2028 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाना. इसलिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इसलिए प्रेरित करना है. उन्होंने कहा कि जो नेता जिलाध्यक्ष बनने से रह गए हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें नई जिम्मेदारियां दी जाएगी.' जीतू पटवारी की इस बात को नाराजगी कम करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः MP Politics: ये सब क्या चल रहा? राहुल गांधी की पार्टी में योगी-मोदी जिंदाबाद के नारे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

