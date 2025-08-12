MP कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट पर अपडेट, 2 दिन में तय होंगे नाम, भोपाल से दिल्ली तक हलचल

MP Politics News: मध्य प्रदेश कांग्रेस में नए जिलाध्यक्षों को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है. क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले दो दिनों में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट तय होने वाली है. इसके लिए दिल्ली से लेकर भोपाल तक हलचल जारी है. कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया भोपाल में ही होने वाली है, ऐसे में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के चयन से पहले सीनियर नेताओं को पार्टी विश्वास में लेना चाहती है, जिसके लिए आज दिल्ली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे, इस बैठक में जीतू पटवारी भी हो सकते हैं. वहीं इसके बाद भोपाल में कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की बैठक होगी जिसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हो सकती है.

दिल्ली में होगा मंथन

दरअसल, बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी करने से पहले दिल्ली में मंथन करने वाली है, क्योंकि 2028 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से कांग्रेस इस बार जिलाध्यक्षों का चयन रणनीति के साथ करना चाहती है. ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक का फीडबैक लेकर कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे, जहां सीनियर नेताओं के साथ राजनीतिक मामलों की समिति बैठक होगी, जिसमें पहली बार जिलाध्यक्षों के चयन के लिए चलाया गया संगठन सृजन अभियान पर चर्चा होगी और दिल्ली की बैठक की जानकारी भी दी जाएगी.

1 से 2 दिन में आ सकती है लिस्ट

माना जा रहा है कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट आने वाले एक से दो दिन में आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर नेता पीसी शर्मा ने एक बयान में कहा था कि 15 अगस्त को कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष कार्यालयों में झंडावंदन कर सकते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक चला मंथन अब पूरा हो चुका है और कांग्रेस कभी भी लिस्ट जारी कर सकती है. जिसके लिए सभी जिलों में हलचल तेज हो गई है.

बता दें कि 2028 में होने वाले एमपी विधानसभा चुनाव के लिहाज कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का चयन इस बार अहम माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने यह पहले ही तय कर दिया था कि जिलाध्यक्षों को इस बार ज्यादा पॉवर दी जाएगी, जहां टिकट चयन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष का रोल अहम होगा, इसके अलावा जिलाध्यक्षों की उम्र भी 50 से ज्यादा नहीं होने की बात कही गई है, ऐसे में राजनीतिक जानकारों की नजरें भी एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट पर टिकी है.

