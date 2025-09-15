MP कांग्रेस में खुलकर सामने आई गुटबाजी, पूर्व मंत्री का छलका दर्द, कहा-आपस में...

MP Politics News: एमपी में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी फिर गर्मा गई है. दरअसल,

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे एमपी के राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है. उन्होंने एक तरह से सीधे-सीधे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और एमपी के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी पर ही सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि गुटबाजी और प्रति स्पर्धा इतनी भी न हो जाए कि संगठन की मजबूती पर ही सवाल उठने शुरू हो जाए.

कमलेश्वर पटेल का सवाल

कमलेश्वर पटेल ने पार्टी संगठन में एकजुटता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा 'मुखिया मुख सों चाहिए, खान पान को एक, पालै पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक' इस दोहे के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पार्टी नेतृत्व को एकजुट और समन्वयपूर्ण रहना चाहिए, क्योंकि जब मुखिया एक जैसा सोचता और व्यवहार करता है, तभी संगठन की सभी इकाइयाँ स्वस्थ रूप से आगे बढ़ सकती हैं. कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी और प्रतिस्पर्धा का इतिहास रहा है, लेकिन यह सीमाओं में रहनी चाहिए, गुटबाजी अगर रचनात्मक प्रतिस्पर्धा तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन इतनी अधिक भी न हो कि पार्टी की एकजुटता ही खतरे में पड़ जाए.

हाईकमान को दिया इशारा

प्रदेश के प्रभारी का काम समन्वय बनाना है पार्टी बनना नहीं है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का पद महत्वपूर्ण हैं. इसलिए थोड़ी बहुत आपस में नाराजगी हो सकती है, बहुत बड़ी नाराजगी नहीं होनी चाहिए और समाधान होना चाहिए. कमलेश्वर पटेल ने संगठन के भीतर कुछ स्थानों पर हुई अनदेखी और गड़बड़ियों की ओर भी इशारा किया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ नेताओं की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया, जिससे संगठन कमजोर हुआ. जहां गड़बड़ियां हुई हैं, वहां जांच की जा रही है. हाईकमान को भी यह बात स्पष्ट है कि कई बार जमीनी नेताओं को दरकिनार किया गया, जो कि गलत है.'

क्यों खफा है कमलेश्वर पटेल ?

कमलेश्वर पटेल ने संगठन में शामिल किए जा रहे नए चेहरों पर भी सवाल उठाया और कहा कि पार्टी को ऐसे लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो जमीन से जुड़े हों, न कि केवल व्यापारिक पृष्ठभूमि वाले लोग, पार्टी का भविष्य उन्हीं लोगों के हाथों में सुरक्षित है, जो जनता के बीच काम करते हैं और पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं.' दरअसल, माना जा रहा है कि सीधी जिले में हुई कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति से कमलेश्वर पटेल खुश नहीं हैं. वह विंध्य के दूसरे जिलों में भी अपनी पसंद को जगह नहीं मिलने से भी नाराज माने जा रहे है.

कमलेश्वर पटेल सीधी जिले की सिहावल विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं, उनके पिता स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल एमपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे. वर्तमान में वह एआईसीसी के सदस्य हैं राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं.

