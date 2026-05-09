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MP में कांग्रेस का बड़ा प्लान, प्रोजेक्ट-M की होगी लॉन्चिंग, जानिए कैसे करेगा यह काम

MP Congress: एमपी कांग्रेस शनिवार को प्रोजेक्ट-M लॉन्च करने वाली है. यह एक तरह से अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग संगठनात्मक फोर्स होगी. पिछले सात महीनों से इस रणनीति पर काम चल रहा था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 09, 2026, 10:45 AM IST
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एमपी कांग्रेस का प्रोजेक्ट-M होगा लॉन्च
एमपी कांग्रेस का प्रोजेक्ट-M होगा लॉन्च

MP Congress Project-M: मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतू पटवारी के नेतृत्व में संगठन को लगातार मजबूत करने में जुटी है. इस बीच कांग्रेस ने एक और प्लानिंग की है. जिसकी झलक शनिवार को दिखने वाली है. कांग्रेस मध्य प्रदेश में 'प्रोजेक्ट-M' लॉन्च करने वाली है. यह अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग संगठनात्मक समूह होगा. जिसकी प्लानिंग कांग्रेस में पिछले 7 महीनों से चल रही थी. कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में 160 महिलाओं का एक बड़ा समूह तैयार किया है. जो पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने में अपनी सहभागिता देगा. 

कांग्रेस का 'प्रोजेक्ट-M'

कांग्रेस का यह 'प्रोजेक्ट-M' शनिवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लॉन्च करने वाले हैं. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक पूरा आयोजन किया जा रहा है. जिसमें करीब 3 घंटे तक सत्र चलेगा. इस दौरान अलग-अलग प्रोजेक्ट की जानकारी और उसकी रणनीति के बारे में सभी को बताया जाएगा. कांग्रेस का फोकस है कि अब तक के मुताबिक अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कम देखी जा रही है. कुछ परिवारों की महिलाएं ही सक्रिय राजनीति में एक्टिव रहती हैं. ऐसे में कांग्रेस इस अभियान के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को राजनीति में एक्टिव करना चाहती है. 

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कांग्रेस देगी चुनाव लड़ने का मौका 

प्रोजेक्ट M इसी प्लानिंग पर काम करेगा. जहां कांग्रेस के धरना प्रदर्शन, आंदोलन और रैलियों में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाया जाएगा. इसके लिए बनी 160 महिलाओं की टीम वे अपने-अपने समुदाय की महिलाओं को जोड़ने पर फोकस करेंगे. एक तरह से देखा जाए तो आरएसएस की तर्ज पर संदेश पहुंचाने का काम किया जाएगा. कांग्रेस अल्पसंख्यक महिलाओं  को खुला मंच देकर उनकी राजनीतिक प्रतिभा के जरिए संगठन का विस्तार करना चाहती है. प्रोजेक्ट M से जुड़ने वाली महिलाओं का अगर प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो उन्हें आने वाले नगरीय निकाय चुनावों में मौका दिया जाएगा. इसके अलावा बड़ी सीटों पर महिला प्रत्याशियों के चयन का ध्यान रखा जाएगा. वहीं महिलाओं को उनकी रुचि के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. 

एमपी कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले ने बताया कि इस आयोजन में केवल मुस्लिम ही नहीं, जैन, बौद्ध, ईसाई और सिख समाज की महिलाओं को भी शामिल किया गया है. अलग-अलग जिलों से महिलाओं को बुलाया गया है. 

ये भी पढे़ंः क्या छग कांग्रेस में होने वाला है बदलाव? टीएस सिंह देव की बातों ने बढ़ाया सस्पेंस

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