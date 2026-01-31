एक्शन मोड में MP कांग्रेस, राहुल गांधी की नाराजगी के बाद ताबड़तोड़ नियुक्ति, 18 जिलों में महासचिव और 14 प्रकोष्ठ अध्यक्षों की घोषणा

MP congress news: राहुल गांधी के साथ हालही में हुई बैठक के बाद मध्यप्रदेश कांग्रेस संगठन में तेजी देखने को मिल रही है. संगठनात्मक नियुक्तियों में लंबे समय से हो रही देरी को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने तुरंत कदम उठाए हैं. कांग्रेस ने 18 जिलों में संगठन महासचिव और 14 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं. साथ ही सागर, छिंदवाड़ा और मऊगंज जिलों की जिला कार्यकारिणी का भी ऐलान कर दिया गया है.

सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्तियों के जरिए उन नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, जो काफी समय से असंतोष जता रहे थे. इससे संगठन के भीतक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है. सागर जिले में पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार पचौरी को जिला संगठन महासचिव बनाया गया है. राजकुमार पचौरी एक बार फिर जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में थे और उन्हें कमलनाथ खेमे का करीबी माना जाता है.

सुरेश कुमार दुबे को मिली बड़ी जिम्मेदारी

वहीं सिंगरौली ग्रामीण क्षेत्र में संकठा सिंह और सिंगरौली शहर में सुरेश कुमार दुबे को संगठन महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कांग्रेस की ये नियुक्तियां संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी तैयारियों को गति देने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं.

जल्द होगी बचे जिलों की जिला कार्यकारिणी की घोषणा

कांग्रेस संगठन ने पूर्व अधिकारी-कर्मचारी, अशासकीय विद्यालय सहित कुल 14 प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की नियुक्ति की है. इसके साथ ही समाज समन्वय प्रकोष्ठ के अंतर्गत सात अलग-अलग समाजों के लिए समन्वयकों का चयन भी किया गया है. प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव संजय कामले के अनुसार, बाकी बचे जिलों की जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी जल्द की जाएगी.

शुक्रवार को दिल्ली में हुई थी बैठक

बता दें कि, शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वर्किंग कमेटी के सदस्य कमलेश्वर पटेल के साथ संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की और उन्हें जल्द ही संगठनात्मक पुनर्गठन की गतिविधियों को पूरा करने के निर्देश दिए.

