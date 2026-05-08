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MP में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, NH-3 पर 747KM तक चक्काजाम, थमी रही वाहनों की रफ्तार

MP Congress Protest: मध्यप्रदेश में किसानों के मुद्दों लेकर कांग्रेस ने अब तक का सबसे बड़ा सड़क आंदोलन किया. पीसीसी चीफ जीतू के आह्वान पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और किसान सड़कों पर उतरे. आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे (NH-3) पर खलघाट से मुरैना तक लगभग 747 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कांग्रेस नेताओं ने 11 स्थानों पर चक्काचाम किया.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 08, 2026, 08:17 AM IST
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MP में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, NH-3 पर 747KM तक चक्काजाम, थमी रही वाहनों की रफ्तार

MP Congress Protest: मध्यप्रदेश में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने प्रदेशभर में अब तक का सबसे बड़ा सड़क आंदोलन किया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव ग्वालियर में नजर आया, जहां आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. हालात ऐसे बने कि कई किलोमीटक तक यातायात प्रभावित रहा और लोगों को भारी पेशानी का सामना करना पड़ा.

आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे (NH-3) पर खलघाट से मुरैना तक लगभग 747 किलोमीटर लंबे मार्ग पर कांग्रेस नेताओं ने 11 स्थानों पर चक्काचाम किया. सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर 3 बजे तक जारी रहा, जिस कारण कई इलाकों में यातायात व्यवस्था शाम तक बाधित रहा. NH-3 पर सात प्रमुख स्थान तय किए गए थे, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाली. इन प्रमुख प्वाइंट्स पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उंमग सिंघार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व नेता प्र​तिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव, विधायक महेश परमार समित कई बड़े नेता आंदोलन की कमान संभाली.

कांग्रेस का आरोप
प्रदर्शन के दौरान जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह आंदोलन सिर्फ शुरुआत है. उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर तालाबंदी की जाएगी. साथ ही कहा कि कांग्रेस इस आंदोलन को पंचायत स्तर तक ले जाएगी. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमारे किसान परेशान हैं और बीजेपी झालमुड़ी खाने में व्यस्त है.

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पुलिस-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प
सुबह से ही शाजापुर के रोजवास टोल प्लाजा, ग्वालियर के निरावली टी-जंक्शन, इंदौर बाईपास, महू और मुरैना सहित विभिन्न स्थानों पर हजारों कार्यकर्ता जमा हो गए थे. रोजवास टोल प्लाजा इस आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र रहा, जहां तराना के विधायक महेश परमार के नेतृत्व में हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े करके विरोध प्रदर्शन किया गया. ट्रैक्टरों को हटाने को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई.

ये भी पढ़ें : MP में आंधी-तूफान के साथ गिरेगा पानी, 25 जिलों में अलर्ट, भोपाल-इंदौर में सताएगी गर्मी; IMD ने जारी की चेतावनी

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