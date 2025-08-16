MP कांग्रेस ने की जिलाध्यक्षों की घोषणा, 71 नामों पर मुहर, विधायकों को भी मिली कमान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2883919
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP कांग्रेस ने की जिलाध्यक्षों की घोषणा, 71 नामों पर मुहर, विधायकों को भी मिली कमान

MP Congress Jila Adhyaksh: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद जिलाध्यक्षों को नामों की घोषणा कर दी है. सभी 71 नामों की घोषणा हो गई है, जिसमें शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष शामिल हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का ऐलान
एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का ऐलान

MP Congress District Presidents: एमपी कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने एक ही बार में सभी 71 नामों की घोषणा कर दी है, लंबे समय से जिलाध्यक्षों की सूची का इंतजार किया जा रहा था. कई बड़े नामों को भी इस बार जिलाध्यक्ष बनाया गया है. खास बात यह है कि विधायकों को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है. सबसे बड़ा नाम पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का है, जिन्हें कांग्रेस ने गुना जिले का कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाया है. इसके अलावा डिंडौरी के विधायक ओमकार सिंह मरकाम को डिंडौरी जिले की कमान सौंपी गई है. पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को राजगढ़ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है. कुछ जिलाध्यक्षों को कांग्रेस ने रिपीट भी किया है. लेकिन बड़ी बात यह है पहले विधायकों को जिलाध्यक्ष नहीं बनाने की बात सामने आई थी. लेकिन विधायकों को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है. 

इंदौर-भोपाल में किसे मिली कमान ? 

कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की घोषणा की है. जिसमें भोपाल में फिर से प्रवीण सक्सेना को शहर अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि इंदौर में इंदौर में चिंटू चौकसे शहर अध्यक्ष बनाए गगए हैं. कई जगहों पर पूर्व विधायकों को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है. वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के जिले में छिंदवाड़ा में विश्वनाथ ओखटे को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सागर जिले में युवा नेता भूपेंद्र सिंह मोहासा को कमान सौंपी गई है, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं. 

कांग्रेस ने पांच विधायकों को बनाया जिलाध्यक्ष 

एमपी में कांग्रेस ने पांच विधायकों को जिलाध्यक्षों की कमान सौंपी है. राघौगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह को गुना जिले का अध्यक्ष बनाया है. वहीं उज्जैन ग्रामीण का अध्यक्ष विधायक महेश परमार को बनाया है, जो उज्जैन की तराना विधानसभा सीट से विधायक हैं. बालाघाट जिले का अध्यक्ष संजय उईके को बनाया है, जो बालाघाट की बैहर सीट से विधायक हैं, चार बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम को डिंडौरी का अध्यक्ष बनाया है, जो यही से विधायक हैं. वहीं सतना ग्रामीण का अध्यक्ष सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाह को बनाया है. इनमें ओमकार सिंह मरकाम और सिद्धार्थ कुशवाह ने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था. 

fallback

fallback

पूर्व विधायक भी बने जिलाध्यक्ष 

  • विपिन वानखेड़े-इंदौर ग्रामीण 
  • मुकेश पटेल-अलीराजपुर जिला 
  • डॉ अशोक मर्सकोले-मंडला जिला 
  • कुंवर सौरभ सिंह-कटनी शहर 
  • प्रियव्रत सिंह-राजगढ़ जिला 
  • हर्ष विजय गहलोत-रतलाम ग्रामीण 
  • सुनीता पटेल-नरसिंहपुर 

2023 में चुनाव लड़े कई नेताओं को जिम्मेदारी 

कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कई नेताओं को भी जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी है. राजेंद्र शर्मा को रीवा जिले की कमान सौंपी है, जो 2023 में विधानसभा चुनाव लड़े थे. इसी तरह से धर्मेश घई को मैहर, बैतूल से निलय डागा, जबलपुर ग्रामीण में संजय यादव, खंडवा में उत्तमपाल सिंह को कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बनाया है, ये सभी 2023 का विधानसभा चुनाव लड़े थे. लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

18 जिलाध्यक्ष हुए रिपीट 

वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 18 जिलाध्यक्षों को रिपीट किया है. जिसमें शाजापुर से नरेश्वर प्रताप सिंह, मुरैना ग्रामीण से मधुराज तोमर, अशोकनगर से राजेन्द्र कुशवाहा, बालाघाट से संजय उईके, जबलपुर शहर से सौरभ शर्मा, मैहर से धर्मेश घई, रीवा ग्रामीण से राजेन्द्र शर्मा, झाबुआ से प्रकाश रांका, उज्जैन शहर से मुकेश भाटी, भोपाल शहर से प्रवीण सक्सेना, भोपाल ग्रामीण से अनोखी पटेल, बड़वानी से नानेश चौधरी, खरगोन से रवि नाईक, विदिशा से मोहित रघुवंशी, सीधी से ज्ञान प्रताप सिंह, टीकमगढ़ से नवीन साहू, सीहोर से राजीव गुजराती के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में विश्वनाथ ओक्टे को ही जिलाध्यक्ष बनाया है. यह नेता पहले से ही यह जिम्मेदारियां संभाल रहे थे. 

ये भी पढ़ेंः MP के कांग्रेस नेता को राहुल गांधी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया झारखंड का आब्जर्वर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, यहां क्लिक करके MP Politics क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

mp congress jila adhyakshMP Congressmp congress news

Trending news

dhar news
धार में BJP नेता के साथ बीच सड़क पर मारपीट, अवैध शराब सप्लाई करने का आरोप, हुई FIR
mp news
भोपाल-इंदौर, ग्वालियर जबलपुर में किसे मिली कांग्रेस की कमान, देखें नाम
mp news
दिग्विजय के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी, जयवर्धन सिंह को कांग्रेस ने बनाया जिलाध्यक्ष
Shivpuri News
शिवपुरी में बड़ा हादसा, डिवाइडर तोड़कर ट्रक से भिड़ी ट्रैवलर, सिंगर समेत 4 की मौत
mp news
रीवा में सैकड़ों साल पुरानी मजार में तोड़फोड़, धार्मिक झंडा लगाया, भारी पुलिस तैनात
sehore news
सीहोर में बीमा राशि के नाम पर छलावा!, नाराज किसानों ने खेतों में बजाया झुनझुना
ujjain news
'मैंने उन्हें मार दिया है',मां ने अपनी दो बेटियों को सुलाया मौत की नींद,फिर जेठानी..
mp news
दलित अधिकारी के साथ विभागीय भेदभाव! चटाई पर बैठकर अफसर कर रहा काम, नहीं है कुर्सी
8th Pay Commission news
एमपी में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी? 8वां वेतनमान में कितना समय लगेगा
ujjain news
महाकाल का खजाना लबालब, सावन में दिल खोलकर भक्तों ने किया दान, करोड़ों की हुई बारिश
;