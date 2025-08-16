MP कांग्रेस ने की जिलाध्यक्षों की घोषणा, 71 नामों पर मुहर, विधायकों को भी मिली कमान

MP Congress District Presidents: एमपी कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने एक ही बार में सभी 71 नामों की घोषणा कर दी है, लंबे समय से जिलाध्यक्षों की सूची का इंतजार किया जा रहा था. कई बड़े नामों को भी इस बार जिलाध्यक्ष बनाया गया है. खास बात यह है कि विधायकों को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है. सबसे बड़ा नाम पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का है, जिन्हें कांग्रेस ने गुना जिले का कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाया है. इसके अलावा डिंडौरी के विधायक ओमकार सिंह मरकाम को डिंडौरी जिले की कमान सौंपी गई है. पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को राजगढ़ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है. कुछ जिलाध्यक्षों को कांग्रेस ने रिपीट भी किया है. लेकिन बड़ी बात यह है पहले विधायकों को जिलाध्यक्ष नहीं बनाने की बात सामने आई थी. लेकिन विधायकों को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है.

इंदौर-भोपाल में किसे मिली कमान ?

कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की घोषणा की है. जिसमें भोपाल में फिर से प्रवीण सक्सेना को शहर अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि इंदौर में इंदौर में चिंटू चौकसे शहर अध्यक्ष बनाए गगए हैं. कई जगहों पर पूर्व विधायकों को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है. वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के जिले में छिंदवाड़ा में विश्वनाथ ओखटे को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सागर जिले में युवा नेता भूपेंद्र सिंह मोहासा को कमान सौंपी गई है, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं.

कांग्रेस ने पांच विधायकों को बनाया जिलाध्यक्ष

एमपी में कांग्रेस ने पांच विधायकों को जिलाध्यक्षों की कमान सौंपी है. राघौगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह को गुना जिले का अध्यक्ष बनाया है. वहीं उज्जैन ग्रामीण का अध्यक्ष विधायक महेश परमार को बनाया है, जो उज्जैन की तराना विधानसभा सीट से विधायक हैं. बालाघाट जिले का अध्यक्ष संजय उईके को बनाया है, जो बालाघाट की बैहर सीट से विधायक हैं, चार बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम को डिंडौरी का अध्यक्ष बनाया है, जो यही से विधायक हैं. वहीं सतना ग्रामीण का अध्यक्ष सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाह को बनाया है. इनमें ओमकार सिंह मरकाम और सिद्धार्थ कुशवाह ने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था.

पूर्व विधायक भी बने जिलाध्यक्ष

विपिन वानखेड़े-इंदौर ग्रामीण

मुकेश पटेल-अलीराजपुर जिला

डॉ अशोक मर्सकोले-मंडला जिला

कुंवर सौरभ सिंह-कटनी शहर

प्रियव्रत सिंह-राजगढ़ जिला

हर्ष विजय गहलोत-रतलाम ग्रामीण

सुनीता पटेल-नरसिंहपुर

2023 में चुनाव लड़े कई नेताओं को जिम्मेदारी

कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कई नेताओं को भी जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी है. राजेंद्र शर्मा को रीवा जिले की कमान सौंपी है, जो 2023 में विधानसभा चुनाव लड़े थे. इसी तरह से धर्मेश घई को मैहर, बैतूल से निलय डागा, जबलपुर ग्रामीण में संजय यादव, खंडवा में उत्तमपाल सिंह को कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बनाया है, ये सभी 2023 का विधानसभा चुनाव लड़े थे. लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

18 जिलाध्यक्ष हुए रिपीट

वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 18 जिलाध्यक्षों को रिपीट किया है. जिसमें शाजापुर से नरेश्वर प्रताप सिंह, मुरैना ग्रामीण से मधुराज तोमर, अशोकनगर से राजेन्द्र कुशवाहा, बालाघाट से संजय उईके, जबलपुर शहर से सौरभ शर्मा, मैहर से धर्मेश घई, रीवा ग्रामीण से राजेन्द्र शर्मा, झाबुआ से प्रकाश रांका, उज्जैन शहर से मुकेश भाटी, भोपाल शहर से प्रवीण सक्सेना, भोपाल ग्रामीण से अनोखी पटेल, बड़वानी से नानेश चौधरी, खरगोन से रवि नाईक, विदिशा से मोहित रघुवंशी, सीधी से ज्ञान प्रताप सिंह, टीकमगढ़ से नवीन साहू, सीहोर से राजीव गुजराती के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में विश्वनाथ ओक्टे को ही जिलाध्यक्ष बनाया है. यह नेता पहले से ही यह जिम्मेदारियां संभाल रहे थे.

