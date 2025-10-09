MP कांग्रेस में बड़ी सर्जरी, कई जिलों प्रभारी बदले, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में भी बदलाव

MP Congress Big Change: मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां कांग्रेस ने कई जिलों के प्रभारियों को बदल दिया है, कुछ विधायकों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
MP News: मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर संगठन स्तर पर कई बदलाव देखने को मिले हैं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कई जिलों के प्रभारी बदले हैं, जिसमें इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में भी प्रभारी बदले हैं. पार्टी ने कई जिलों के प्रभारियों को बदलकर दूसरे जिलों की जिम्मेदारी दी है, जबकि कुछ विधायकों को भी जिलों का प्रभारी बनाया है. वहीं जयवर्धन सिंह जैसे सीनियर नेताओं की जिम्मेदारियों में भी बदलाव हुआ है, क्योंकि हाल ही में जयवर्धन सिंह को गुना जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. चर्चा यह भी है कि जो प्रभारी ज्यादा फोकस नहीं दिखा रहे थे, उनकी जगह पर दूसरे नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
जीतू पटवारी ने किया बदलाव
दरअसल, राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि एमपी कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जहां पार्टी प्रभारियों को बदल सकती है, जबकि कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंप सकती है. इस बीच जीतू पटवारी ने कई जिलों के प्रभारी बदल दिए हैं, जिसमें काम नहीं करने वाले प्रभारियों की छुट्टी कर दी गई है, वहीं जिन नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें प्रभार के जिलों से मुक्त कर दिया गया है.
एमपी के इन जिलों में बदलाव
संगठन स्तर बदलाव
बताया जा रहा है कि संगठन स्तर पर यह बदलाव अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने ऐसे नेताओं को प्रभारी बनाया है, जो पहले विधायक और मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनके अनुभव का लाभ पार्टी लेना चाहती है. ऐसे में कांग्रेस स्तर पर जीतू पटवारी की तरफ से किए गए यह बदलाव अहम माने जा रहे हैं.
