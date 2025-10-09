Advertisement
MP कांग्रेस में बड़ी सर्जरी, कई जिलों प्रभारी बदले, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में भी बदलाव

MP Congress Big Change: मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां कांग्रेस ने कई जिलों के प्रभारियों को बदल दिया है, कुछ विधायकों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 09, 2025, 01:45 PM IST
एमपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव
MP News: मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर संगठन स्तर पर कई बदलाव देखने को मिले हैं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कई जिलों के प्रभारी बदले हैं, जिसमें इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में भी प्रभारी बदले हैं. पार्टी ने कई जिलों के प्रभारियों को बदलकर दूसरे जिलों की जिम्मेदारी दी है, जबकि कुछ विधायकों को भी जिलों का प्रभारी बनाया है. वहीं जयवर्धन सिंह जैसे सीनियर नेताओं की जिम्मेदारियों में भी बदलाव हुआ है, क्योंकि हाल ही में जयवर्धन सिंह को गुना जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. चर्चा यह भी है कि जो प्रभारी ज्यादा फोकस नहीं दिखा रहे थे, उनकी जगह पर दूसरे नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

जीतू पटवारी ने किया बदलाव 

दरअसल, राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि एमपी कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जहां पार्टी प्रभारियों को बदल सकती है, जबकि कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंप सकती है. इस बीच जीतू पटवारी ने कई जिलों के प्रभारी बदल दिए हैं, जिसमें काम नहीं करने वाले प्रभारियों की छुट्टी कर दी गई है, वहीं जिन नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें प्रभार के जिलों से मुक्त कर दिया गया है. 

ये भी पढ़ेंः कफ सिरप से मौत: राहुल गांधी आएंगे छिंदवाड़ा, पीड़ित परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात

एमपी के इन जिलों में बदलाव 

  • इंदौर जिला प्रभारी रवि जोशी को भोपाल का बनाया गया प्रभारी बनाया गया है. 
  • ग्वालियर ग्रामीण प्रभारी संजीव सक्सेना को इंदौर का बनाया गया जिला प्रभारी. 
  • ग्वालियर ग्रामीण संजीव सक्सेना की जगह पीसी शर्मा को बनाया गया प्रभारी. 
  • मंदसौर में जयवर्धन सिंह की जगह मनोज राजानी को मिली जिम्मेदारी. 
  • मुरैना में सिद्धार्थ कुशवाह की जगह रामकिंकर गुर्जर बने प्रभारी.
  • पन्ना में संजय यादव की जगह यजभान सिंह बनाये गए जिला प्रभारी. 
  • टीमकगढ़ रेखा यादव की जगह राव यादवेंद्र सिंह लेंगे जगह. 
  • निवाड़ी में राव यादवेंद्र की जगह राम लखन दंडोतिया लेंगे. 
  • सतना में राजा बघेल की जगह सुनील सराफ को मिली जिम्मेदारी
  • सीधी में अजय टंडन की जगह दिलीप मिश्रा को बनाया गया. 
  • उमरिया में अनुभा मुंजारे की जगह नीरज बघेल जिला प्रभारी बनाये गए. 
  • जबलपुर शहर में हरदा विधायक आरके दोगने की जगह राजकुमार खुराना को जिम्मेदारी मिली. 
  • देवास में विक्रांत भूरिया की जगह सुरेंद्र सिंह शेरा लेंगे. 
  • होशंगाबाद सुखदेव पांसे की जगह ओम पटेल को प्रभारी बनाया है. 
  • खंडवा में आरके दोगने और रीना बोरासी को मिली जिम्मेदारी. 

संगठन स्तर बदलाव 

बताया जा रहा है कि संगठन स्तर पर यह बदलाव अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने ऐसे नेताओं को प्रभारी बनाया है, जो पहले विधायक और मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनके अनुभव का लाभ पार्टी लेना चाहती है. ऐसे में कांग्रेस स्तर पर जीतू पटवारी की तरफ से किए गए यह बदलाव अहम माने जा रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः संपत्ति ₹44.1 करोड़, 29 जगह जमीन, 8 घर, 6 बंदूक... कांग्रेस MLA का ऐसा है साम्राज्य

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

